Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je peto mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Londonu.
Ostali sportovi
ANGELINA TOPIĆ PETA U LONDONU: Malo je delilo od pobedničkog postolja
Slušaj vest
Topić je preskočila visinu od 196 centimetara, kao što su uradile i trećeplasirana Elenor Paterson iz Australije i četvrtoplasirana Marija Žodzik iz Poljske, koje su završile na boljim pozicijama zbog manjeg broja obaranja lestvice.
Prvo mesto osvojila je Australijanka Nikola Olislagers, preskočivši visinu od 201 centimetar, koju je uspela da preskoči i drugoplasirana Jaroslava Mahučih iz Ukrajine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši