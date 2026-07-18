Slušaj vest

Topić je preskočila visinu od 196 centimetara, kao što su uradile i trećeplasirana Elenor Paterson iz Australije i četvrtoplasirana Marija Žodzik iz Poljske, koje su završile na boljim pozicijama zbog manjeg broja obaranja lestvice.

Prvo mesto osvojila je Australijanka Nikola Olislagers, preskočivši visinu od 201 centimetar, koju je uspela da preskoči i drugoplasirana Jaroslava Mahučih iz Ukrajine.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviKIMI ANTONELI NAJBRŽI U BELGIJI: Mercedes do pol pozicije na čuvenoj stazi Spa
Kimi Antoneli
Ostali sportoviDOMINACIJA! Antoneli najbrži na trećem treningu uoči kvalifikacija za trku u Belgiji
Kimi Antoneli
Ostali sportoviŠAMARČINA O KOJOJ PRIČA CEO SVET! Jedan od najvećih sportista svih vremena napao pred hiljadama ljudi čuvenog jutjubera (VIDEO)
TomBrady Tom Brejdi (2).jpg
Ostali sportoviBRUSE FORMU ZA VELIKE IZAZOVE: Počele pripreme ženskih bokserskih selekcija Srbije na Zlatiboru
WhatsApp Image 2026-07-17 at 20.06.18.jpeg

02:32
Angelina Topić posle trijumfa na Mitingu u Beogradu Izvor: Kurir