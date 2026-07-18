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On je trku završio za tri minuta i 42,66 sekundi, čime je oborio 27 godina star rekord na ovoj distanci koji je držao Marokanac Hašim El Geruž i koji je iznosio 3:43,13 minuta.

"Bio sam samo ja, moje patike i staza. Bio sam potpuno gluv (od buke) u tih poslednjih 110 metara", rekao je Ker.

Ker je završio trku sa više od tri sekunde prednosti u odnosu na Amerikanca Jareda Nugusa, koji je ostvario vreme od 3:45,69. 

U intervjuu za Bi-Bi-Si (BBC), Ker je rekao da je podrška publike dok se približavao rekordu bila "jednostavno neverovatna".

"Nisam skidao nogu sa gasa. Ali... počeo sam da klizim i pomislio sam 'vau, ovo je neverovatan osećaj'. Neverovatno je jer usporavam. Zato sam pomislio da je bolje da što pre stignem do ciljne linije. Dakle, prolazak kroz cilj i videti rezultat 42 i nešto, bilo šta, bio je moj cilj, tako da je to sjajno", rekao je on.

Prethodno najbolje vreme 28-godišnjeg Kera bilo je 3:45,34, postavljeno 2024. godine.

(Beta)

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