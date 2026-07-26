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Entoni Džošua ostvario je spektakularnu pobedu u Saudijskoj Arabiji, pošto je nokautirao Albanca Kristijana Prengu u drugoj rundi, iako je na početku meča dva puta bio u velikim problemima.

Povratnički meč britanske zvezde, prvi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio dvojicu bliskih prijatelja, trajao je svega nešto više od jedne runde, ali je doneo pravu dramu.

Prenga je u borbu ušao sa skorom od 20 pobeda i samo jednog poraza, ali su gotovo svi njegovi trijumfi ostvareni protiv znatno slabijih rivala, pa je duel sa Džošuom predstavljao najveći izazov u njegovoj karijeri.

Pogledajte galeriju sa meča:

1/4 Vidi galeriju Džošua - Prenga Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Meč je šokantno počeo za Britanca. Već posle dvadesetak sekundi završio je na podu, uspeo je da se pridigne, ali je sredinom prve runde ponovo bio ozbiljno uzdrman.

Džošua je primao teške udarce, još jednom mu se brojalo do kraja prve deonice i delovalo je da je na pomolu jedna od najvećih senzacija u istoriji boksa.

1/17 Vidi galeriju Entoni Džošua Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia, Instagram

Ipak, u drugoj rundi usledio je potpuni preokret. Nekadašnji svetski šampion pronašao je ritam, počeo da pogađa snažnim kombinacijama i izgledao neuporedivo bolje nego na otvaranju meča.

Zatim je usledila razorna serija udaraca koju Prenga nije mogao da izdrži. Albanac je završio u krvi na podu, a sudija je prekinuo borbu i proglasio Džošuu pobednikom.

Džošua je tako stigao do 30. pobede u profesionalnoj karijeri uz četiri poraza (30-4), a naredni izazov trebalo bi da bude dugo očekivani okršaj sa Tajsonom Fjurijem, koji bi, prema najavama, mogao da bude održan do kraja godine.

Prenga je bio na korak od najveće pobede u karijeri, ali nije uspeo da priredi senzaciju i upisao je drugi poraz u profesionalnom boksu (20-2).