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Mladi reprezentativci Crne Gore su spuštanjem glava tokom intoniranja himni istakli svoje nezadovoljstvo nepravdom za koju smatraju da im je načinjena odlukom da se na Svetskom prvenstvu u Zagrebu testira novi sistem bodovanja i rangiranja.

Vaterpolo i plivački savez Crne gore je još pre utakmice protiv Rusije u trećem kolu uputio zvaničan dopis "na više relevantnih adresa unutar World Aquatics-a" u kojem je izrazio zabrinutost zbog novog sistema.

Taj sistem je prilično neobičan i Crnoj Gori nije garantovao plasman u četvrtfinale čak ni u slučaju da, posle dve pobede, ostvari trijumf i u preostala dva meča.

"Takva mogućnost predstavlja svojevrstan sportski apsurd: ekipa može da pobedi u svim utakmicama, uključujući direktne duele sa kvalitetnim protivnicima, a ipak da bude eliminisana na osnovu složene matematičke formule, početnog ranga protivnika i rezultata mečeva u kojima sama nije učestvovala", saopšteno je iz VPSCG pred meč protiv Rusije i dodato:

"Takav pristup dodatno degradira vaterpolo, sport čija bi osnovna pravila i put do sportskog uspeha morali biti jasni i razumljivi. Posebno zabrinjava činjenica da su u pitanju maloletni sportisti. Ovi dečaci su veliki deo leta i školskog raspusta proveli trenirajući, pripremajući se i odričući se vremena sa porodicom kako bi zaslužili reprezentativni poziv i na najbolji način predstavljali Crnu Goru, svoje porodice i sebe na Svetskom prvenstvu".

Crna Gora je poražena od Rusije nakon peteraca, a u poslednjem kolu je pobedila Nemačku. Sa učinkom od tri pobede i jednim porazom je ostala na 17. mestu, iza dve ekipe koje su imale dve pobede i dva poraza, a u četvrtfinale su prošle Italija i Španija od kojih bi, po standardnom sistemu rangiranja Crna Gora bila bolja zbog toga što su imali isti učinak, uz to da je Crna Gora svoj poraz zabeležila tek nakon peteraca, za razliku od pomenutih ekipa koje su izgubile u "regularnom" delu, odnosno nakon četiri četvrtine. Uz to, Crna Gora je Italiju pobedila, pa ima i bolji međusobni učinak...

"Tabele će pamtiti brojke, ali vaterpolo javnost će pamtiti generaciju koja je neporažena završila regularni deo utakmica grupne faze Svetskog prvenstva, a ipak ostala bez mesta među 8 najboljih.

Crnogorska U16 vaterpolo reprezentacija večeras od 20.35 časova protiv selekcije Perua nastavlja nastup na Svetskom prvenstvu u Zagrebu sa 17. pozicije.

Paradoksalno, upravo će se u prime time terminu naći mlade "ajkule" koje su u dosadašnjem delu prvenstva ostvarile tri pobede, a ipak nisu uspele da izbore mesto ne samo među osam, već ni među 16 najboljih reprezentacija sveta. Prema novom sistemu takmičenja Svetske vaterpolo federacije, Crna Gora je ostala bez plasmana u osminu finala, a ovom presedanu već opširno izveštavaju međunarodni mediji, koji kritikuju postojeći sistem kao nepravedan, teško razumljiv i odvojen od stvarnog sportskog učinka reprezentacija", navedeno je u objavi VPSCG pred utakmicu doigravanja za plasman protiv Perua.

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