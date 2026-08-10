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Podsetimo, reprezentacija Srbije, uzrasta do 16 godina, osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

Naši mladi vaterpolisti su u borbi za treće mesto pobedili vršnjake iz Sjedinjenih Američkih Država nakon peteraca.

Nakon što je posle četvrte četvrtine rezultat bio 9:9, mladi delfini su bolje izvodili penale (4:2) i tako obezbedili medalje.

Selektor Vojislav Čupić je ostao prilično miran i nakon uspeha je poručio da će u narednom periodu bizi odrađena analiza igre.

"Zaista smo dobro radili, predano i pošteno. To nam se na kraju i vratilo, u tim nekim ključnim momentima u utakmici za treće mesto. Ovo je veliki uspeh uprkos nekim spoljnim faktorima. Mislim da smo smogli snage i da smo zaslužili ovu medalju. Predstoji dublja analiza. Momcima kao grupi sve čestitke. Pre svega na predanom i dobrom treniranju i na disciplini koja je bila na zavidnom nivou. Treba biti realan i analizirati zbog čega nismo bili za nijansu bolji. To su neki detalji kojima ćemo se baviti u budućnosti", poručio je Čupić.

A, kakvi su to spoljni faktori?

"Dovoljno je reći da smo i pored četiri ubedljive pobede mogli da ostanemo bez Top 8".

Četiri utakmice, četiri pobede, a to je jedva dovoljno da se prođe u narednu fazu takmičenja? Zvuči ludo.

Prema novom sistemu, zbog kojeg su vaterpolisti Crne Gore imali i protest pre svoje poslednje utakmice, u teoriji je moguće ispasti iz takmičenja, a da prođu ekipe sa lošijim učinkom, baš kao što se desilo našim komšijama.

Tako je malo falilo da i Srbija ostane bez mesta u četvrtfinalu iako je pobedila Portoriko, Holandiju, Gruziju i Kanadu. Prema novom načinu bodovanja u kojem se bodovi određuju kroz tri elementa (rezultat, gol razlika i plasman protivnika na rang listi Svetske federacije", Srbija je bila sedma sa sedma sa 86,3 bodova, koliko su imale i SAD.

Turska je bila deveta i prva je ekipa na tabeli ispod granice, odnosno najbolje je plasiran tim koji nije stigao do četvrtfinala. Turska je bila na samo bod od naše reprezentacija, iako je imala tri pobede i poraz.

Ispred Srbije na tabeli su bili Italija i Španija, kao četvrta i peta na tabeli. Obe reprezentacije su imale po tri pobede i jedan poraz.

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