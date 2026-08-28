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Dos Santos je pobedio rezultatom 45,80 sekundi i za 0,14 sekundi popravio je svetski rekord koji je od 2021. godine držao Norvežanin Karsten Varholm.

Varholm je trku završio na drugom mestu sa 46,69 sekundi.

Svetski rekord na takmičenju u Cirihu postavila je i američka sprinterka Masaj Rasel, u trci na 100 metara prepone.

Olimpijska šampionka pobedila je rezultatom 12,09 sekundi i za 0,03 sekunde popravila prethodni svetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije.

Amusan je bila druga sa 12,23 sekundi, a Holanđanka Nadin Viser bila je treća sa 12,34 sekundi.

(Beta)