Brazilski atletičar Alison dos Santos pobedio je u trci na 400 metara prepone na mitingu Dijamantske lige u Cirihu i postavio novi svetski rekord.
Ostali sportovi
ŠOK U CIRIHU: Alison dos Santos srušio Varholmov svetski rekord, Masaj Rasel oborila i rekord Tobi Amusan
Slušaj vest
Dos Santos je pobedio rezultatom 45,80 sekundi i za 0,14 sekundi popravio je svetski rekord koji je od 2021. godine držao Norvežanin Karsten Varholm.
Varholm je trku završio na drugom mestu sa 46,69 sekundi.
Svetski rekord na takmičenju u Cirihu postavila je i američka sprinterka Masaj Rasel, u trci na 100 metara prepone.
Olimpijska šampionka pobedila je rezultatom 12,09 sekundi i za 0,03 sekunde popravila prethodni svetski rekord koji je postavila Tobi Amusan iz Nigerije.
Amusan je bila druga sa 12,23 sekundi, a Holanđanka Nadin Viser bila je treća sa 12,34 sekundi.
(Beta)
Reaguj
Komentariši