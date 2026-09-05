Angelina Topić osvojila je četvrto mesto na Dijamantskoj ligi u Briselu, preskočivši 1,95 metara iz trećeg pokušaja.
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ZA DLAKU OSTALA BEZ MEDALJE! Angelina Topić nije imala sreće!
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Angelina Topić zauzela je četvrto mesto u finalu Dijamantske lige u Briselu, u disciplini skok uvis. Srpska atletičarka preskočila je 1,95 metara iz trećeg pokušaja, ali potom nije uspela da savlada 1,99.
Zlato je osvojila Australijanka Elijanor Paterson sa 2,01 metar, dok je druga bila Jaroslava Mahučih sa 1,99. Treće mesto pripalo je Nikoli Olislagers.
Angelina Topić - Birmingem 2026 Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Zlato je pripalo Eleanor Paterson i Australije sa skokom od 2,01, dok je drugoplasirana bila Jaroslava Muhučih, osvajačica olimpijskog zlata u Parizu, sa 1,99.
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