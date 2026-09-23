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Bivša zvezda američkog fudbala (NFL) Antonio Braun planira da prihvati sporazum o priznanju krivice po optužbi za pokušaj ubistva u Majamiju, čime bi izbegao zatvorsku kaznu, saopštio je danas njegov advokat.

Braun (38) bi trebalo da se pojavi pred sudom sledeće srede kako bi sporazum bio formalizovan. Po trenutno važećoj optužbi za pokušaj ubistva mogao bi da bude osuđen na kaznu do 30 godina zatvora ukoliko bi bio proglašen krivim.

1/6 Vidi galeriju NFL - asovi američkog fudbala Foto: Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Tim Warner / Getty images / Profimedia, EPA/Matt Campbell

On je optužen da je 16. maja prošle gpdine, nakon boks meča poznatih ličnosti u Majamiju, uzeo pištolj od pripadnika obezbeđenja i ispalio dva metka u muškarca sa kojim se ranije potukao, navodi se u nalogu za hapšenje. Zul-Karnain Kvame Nantambu rekao je istražiteljima da mu je jedan od metaka okrznuo vrat.

Braun je na društvenim mrežama izjavio da se branio od napada i da su drugi pokušavali da mu ukradu nakit.

"Ovo nije bila laka odluka. Antonio veruje u svoju nevinost. Čvrsto veruje da je imao pravo na samoodbranu i veruje da bi na suđenju na kraju bio oslobođen. Ali kada su tužioci ponudili sporazum kojim se potencijalna višedecenijska zatvorska kazna pretvara u znatno blažu optužbu i uslovnu kaznu, jednostavno nije bilo načina da se to odbije", rekao je njegov advokat Mark Ajglarš.

Braun, koji ima 38 godina, proveo je 12 godina u NFL-u i nastupao je za Pitsburg Stilerse, Okland Rejderse, Nju Ingland Petriotse i Tampa Bej Bakanirse.

Tokom karijere Braun je zabeležio 928 hvatanja za više od 12.000 jardi i ukupno 88 tačdauna.

U novembru 2025. godine izručen je iz Dubaija, gde ima privatni biznis, nakon što je u junu iste godine izdat nalog za njegovo hapšenje.

Braun se tokom godina suočavao sa više pravnih problema. Ranije je bio optuživan za napad na vozača kamiona za selidbe, nekoliko slučajeva nasilja u porodici, neplaćanje alimentacije i druge incidente.