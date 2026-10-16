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Kejsi Stoner bio je jedan od najtalentovanijih motociklista svoje generacije, čovek koji je na stazi izgledao nezaustavljivo, ali se van nje suočavao sa problemom koji nije mogao da pobedi brzinom, hrabrošću ni snagom volje. Dvostruki svetski šampion u MotoGP-u prošao je put od sportskog vrha do života u kojem su mu i najjednostavnije svakodnevne aktivnosti ponekad predstavljale ogroman napor.

Australijanac je rođen 16. oktobra 1985. godine u Južnomportu, u saveznoj državi Kvinslend. Ljubav prema motociklima pokazao je još kao dečak, a roditelji su rano prepoznali njegov izuzetan talenat i podržali njegov san da postane profesionalni vozač.

Stoner je već kao tinejdžer počeo da gradi međunarodnu karijeru, a sa samo 15 godina debitovao je u svetskom motociklističkom prvenstvu. Njegov stil vožnje bio je prepoznatljiv po neverovatnoj kontroli motocikla i sposobnosti da iz mašine izvuče maksimum.

Godine 2006. napravio je veliki korak u karijeri prelaskom u kraljevsku klasu MotoGP, gde se suočio sa najboljim vozačima sveta. Već naredne godine, vozeći za Dukati, osvojio je svoju prvu titulu svetskog prvaka i dokazao da pripada samom vrhu.

1/6 Vidi galeriju Kejsi Stoner Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Drugu titulu osvojio je 2011. godine sa Hondom, potvrdivši da njegov uspeh nije bio slučajnost. Delovalo je da je pred njim još mnogo godina dominacije, ali iza blistavih rezultata krili su se zdravstveni problemi koji su počeli ozbiljno da utiču na njegov život.

Još 2009. godine Stoner se suočio sa iscrpljenošću zbog koje nije mogao da vozi na nivou na koji je navikao. Tegobe su ga primorale da propusti tri trke, dok su lekari pokušavali da utvrde šta se događa. Tada je utvrđena intolerancija na laktozu, koja je pomogla da se objasni deo njegovih ranijih problema, ali borba sa iscrpljenošću nije se završila tim otkrićem.

Godine 2012, sa samo 27 godina i dok je još bio na vrhuncu svojih vozačkih sposobnosti, Stoner je objavio da se povlači iz MotoGP-a. Njegova odluka iznenadila je ljubitelje motociklizma širom sveta, jer je napuštao sport u kojem je još mogao da osvaja najveće trofeje.

Međutim, povlačenje sa staze nije značilo i kraj njegovih zdravstvenih problema. Godinama kasnije, Stoner je javno govorio o borbi sa sindromom hroničnog umora, stanjem koje može ozbiljno da ograniči fizičku i mentalnu energiju i da svakodnevni život pretvori u veliki izazov.

Prema njegovim rečima, simptomi su počeli ozbiljno da se pogoršavaju 2018. godine. Njegovo stanje se promenilo toliko da više nije mogao da funkcioniše kao ranije, a aktivnosti koje je nekada obavljao bez razmišljanja postale su gotovo nedostižne.

U jednom periodu bio je toliko iscrpljen da je jedva uspevao da ustane iz kreveta i premesti se do kauča. Stoner je otkrio da je praktično pet meseci proveo na kauču, jer mu je i najmanji napor mogao dodatno pogoršati stanje.

„Od kreveta do kauča bila je moja vežba za taj dan“, opisao je svoje iskustvo, pokušavajući da ljudima približi koliko je bolest uticala na njegov život.

Za čoveka koji je godinama pomerao granice fizičke izdržljivosti i upravljao motociklom pri neverovatnim brzinama, takva promena predstavljala je ogroman udarac. Njegovo telo više nije moglo da prati želje i navike čoveka koji je čitav život proveo u pokretu.

Stoner je govorio i o anksioznosti sa kojom se suočavao tokom profesionalne karijere, priznajući da je pritisak očekivanja ostavio trag na njemu. Godinama je pokušavao da nastavi dalje i izdrži, ne razumevajući u potpunosti šta mu se događa, a tek kasnije je počeo bolje da sagledava koliko su njegovo zdravlje i psihičko stanje uticali na svakodnevicu.

U teškim trenucima važnu ulogu imala je njegova porodica. Supruga Adrijana i njihove dve ćerke, Alesandra i Kaleja, predstavljaju središnji deo njegovog privatnog života, koji Stoner nastoji da sačuva daleko od velike medijske pažnje.

Iako je tokom 2025. godine osetio određeno poboljšanje i ponovo počeo da uživa u vožnji motocikla, početkom 2026. otkrio je da mu se zdravstveno stanje ponovo pogoršalo nakon virusne infekcije. Zbog toga je morao ponovo da se udalji od motocikla i prilagodi svakodnevicu svojim mogućnostima.

Kejsi Stoner Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Priča Kejsija Stonera pokazuje koliko život može da se promeni čak i kada je neko na vrhuncu svojih sposobnosti. Čovek koji je nekada dominirao najbržim motociklističkim takmičenjem na svetu morao je da nauči da se bori za nešto što većina ljudi uzima zdravo za gotovo – energiju da ustane, prošeta i provede dan bez iscrpljenosti.

Njegova najveća borba danas ne odvija se na stazi, pred hiljadama navijača, već daleko od reflektora, u pokušaju da povrati deo nekadašnjeg života. I upravo zbog toga priča o dvostrukom svetskom šampionu nije samo priča o sportskim titulama i brzini, već i o neizvesnosti, strpljenju i snazi čoveka koji se suočio sa protivnikom kojeg nije mogao da nadmaši na način na koji je to radio tokom karijere.