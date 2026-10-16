Rijera je imao je burnu konferenciju za medije nakon završetka utakmice, nije mu odgovaralo suđenje, ali je dan nakon utakmice bio vrlo optimističan u poruci koju je poslao putem Instagram naloga.

"Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencija. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat… Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo želeli i koji smo zaslužili… Ali dobili smo nešto mnogo vrednije – postavili smo veliki kamen temeljac našeg stila igre. Ovo je put kojim želimo da idemo! Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali razumevanje, karakter i veru, i uživali u igri sa jasnom idejom. Okrećemo se narednoj utakmici, kako bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro doneti radost i sreću. Ovaj proces je zajednički – navijači, klub i igrači. Strpljenje, vreme i ljubav", napisao je Rijera.