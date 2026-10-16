Slušaj vest

Golove za Radnik postigli su Vukašin Bogdanović iz penala u 45. minutu, Aleksandar Pejović u 56. i Martin Novaković u 90+3. minutu.

Ekipa iz Niša je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Frank Kanute dobio drugi žuti karton u 15. minutu.

Radnik je šestoplasirani na tabeli Superlige sa 17 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Radničkom iz Kragujevca.

Radnički iz Niša se nalazi pretposlednjem, 13. mestu sa osam bodova i u narednom kolu dočekaće Novi Pazar.

(Beta)

Ne propustiteFudbalDRAMA U ATINI SE NASTAVLJA! Poznato kada uhapšeni navijači Borca izlaze pred sud!
profimedia-0895781012.jpg
FudbalOGLASILI SE SA MARAKANE DAN NAKON PORAZA OD LUGANA! Važna poruka za sve!
Albert Rijera na 180. večitom derbiju
FudbalHAJDUK SE "PERE" POSLE NACISTISTIČKOG DIVLJANJA TORCIDE: Evo šta poručuju iz Splita...
profimedia-1143789663.jpg
FudbalŠAMPIONKE ZDRAVIH NAVIKA! Fudbal za devojčice nikada nije samo igra! Pogledajte film o tri generacije srpskih fudbalerki! (VIDEO)
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir