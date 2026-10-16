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Golove za Radnik postigli su Vukašin Bogdanović iz penala u 45. minutu, Aleksandar Pejović u 56. i Martin Novaković u 90+3. minutu.

Ekipa iz Niša je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Frank Kanute dobio drugi žuti karton u 15. minutu.

Radnik je šestoplasirani na tabeli Superlige sa 17 bodova, a u sledećem kolu gostovaće Radničkom iz Kragujevca.

Radnički iz Niša se nalazi pretposlednjem, 13. mestu sa osam bodova i u narednom kolu dočekaće Novi Pazar.

(Beta)