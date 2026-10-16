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Manute Bol bio je čovek kojeg je bilo nemoguće ne primetiti. Visok neverovatnih 231 centimetar, ostavio je dubok trag u NBA ligi, ali njegova životna priča bila je mnogo veća od košarke. Od odrastanja u Sudanu, preko nesvakidašnjih priča o susretima sa divljim životinjama, pa sve do humanitarnog rada zbog kojeg je potrošio veliki deo svog bogatstva, Bol je bio ličnost kakva se retko sreće.

Rođen je 16. oktobra 1962. godine u Sudanu, a u Sjedinjenim Američkim Državama postao je poznat kao jedan od najviših košarkaša u istoriji NBA lige. Njegova visina od 231 centimetra omogućavala mu je da dominira u zaštiti obruča, a tokom karijere nastupao je za nekoliko NBA ekipa, uključujući Vašington, Golden Stejt i Filadelfiju.

1/4 Vidi galeriju Manute Bol Foto: Peter MARTELL / AFP / Profimedia, Brent Smith / Getty images / Profimedia

Međutim, priče o njegovom životu počinju mnogo pre nego što je kročio na NBA parket. Poticao je iz naroda Dinka, poznatog po izuzetno visokom rastu pojedinih pripadnika, a prema nekim navodima, i njegov deda bio je visok čak 239 centimetara. Takve porodične priče dodatno su doprinele legendi o čoveku koji je odrastao daleko od reflektora najveće košarkaške scene.

O njegovom životu u Sudanu kružile su i nesvakidašnje priče, uključujući tvrdnju da je ubio lava koji je napao stoku njegove porodice. Iako se takve anegdote često prepričavaju kao deo njegove životne legende, za njih ne postoje dovoljno pouzdane potvrde da bi se sve pojedinosti mogle smatrati nesporno utvrđenim činjenicama.

Milioni zarađeni u NBA ligi nisu mu bili najvažniji

Dok su mnogi sportisti tokom karijere nastojali da sačuvaju i uvećaju svoje bogatstvo, Manut Bol imao je drugačije prioritete. Njegova rodna zemlja prolazila je kroz dugotrajne sukobe, političku nestabilnost i teške humanitarne krize, a Bol nije želeo da zaboravi ljude među kojima je odrastao.

Zarađeni novac koristio je za pomoć stanovništvu Sudana, podržavao humanitarne projekte i zalagao se za bolje uslove života, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. Njegov cilj bio je da slavu i finansijske mogućnosti koje mu je košarka donela pretvori u konkretnu pomoć ljudima koji su živeli u veoma teškim okolnostima.

Posebno je bio posvećen naporima da pomogne izbeglicama i ugroženim porodicama, a javno je govorio o stradanju svog naroda. Ulaganje sopstvenog novca u humanitarne aktivnosti bilo je važan deo njegovog života, čak i kada mu takav način delovanja nije donosio finansijsku sigurnost.

Bol se tokom godina suočavao sa ozbiljnim novčanim problemima. Ipak, nije sasvim precizno tvrditi da je bankrotirao isključivo zato što je finansirao bolnice i druge humanitarne projekte. Njegova finansijska situacija bila je složena, a poznato je da je značajan deo energije i sredstava usmeravao na pomoć drugima.

Čovek kojeg NBA nije zaboravila

Na parketu je Manut Bol bio specifičan igrač. Iako nije bio poznat po velikom broju postignutih poena, njegova sposobnost da blokira šuteve činila ga je izuzetno vrednim defanzivcem. Njegova pojava bila je impresivna, ali su ga mnogi pamtili i po skromnosti i humanitarnom angažmanu.

Preminuo je 19. juna 2010. godine, u 47. godini života, ostavljajući iza sebe priču o čoveku koji je mogao da bude upamćen samo kao košarkaški fenomen, ali je izabrao da svoj život posveti i mnogo većim ciljevima.

Manut Bol nije imao jednostavan život, a njegova dobrota često ga je izlagala velikim ličnim žrtvama. Ipak, njegovo ime ostalo je simbol čoveka koji nije zaboravio odakle je došao i koji je, uprkos slavi i novcu, želeo da pomogne ljudima kojima je to bilo najpotrebnije.

Njegova visina od 231 centimetar učinila ga je legendom košarke, ali upravo su njegova dela van terena razlog zbog kojeg se Manut Bol i danas pamti kao mnogo više od jednog od najviših igrača u istoriji NBA lige.

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