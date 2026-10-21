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Australijska ragbistkinjaDžejmi Čepman postala je internet zvezda preko noći.

Popularnost lepe plavuše Džejmi Čepman poslednjih meseci porasla je van sporta, zahvaljujući atraktivnim fotografijama, velikom broju pratilaca na Instagramu i medijskim nastupima.

Džejmi Čepman australijska ragbistkinja u crnoj čipkanoj haljini Foto: Richard Milnes / Alamy / Profimedia

Ludi oktobar

U oktobru 2026. veliki broj poznatih svetskih medija pisao je o Džejmi Čepman nakon što se nekoliko njenih fotografija sa gala večeri "Dally M Awards" iz 2024. pojavilo u javnosti. Rođena je 17. marta 2002. godine u Saterlendu, u oblasti Novi Južni Vels u Australiji. Smatra se jednom od najbržih i najeksplozivnijih igračica u ovom sportu na svetu.

Džejmi Čepman visoka je 176 cm, igra na poziciji centra, mada je ubojita i na mestu krila. Igra za klub po imenu Gold Kost Tajtans, a zanimljivo ima nadimak - Čapo. Zvanični profil lige NRL navodi da je profesionalni debi imala 3. oktobra 2020. za klub Sankt Džordž Ajlavara Dragons.

Džejmi Čepman u dresu Golde Kost Dragonsa Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Poruka mladim devojkama

Ponosna na svoje aboridžinsko poreklo Kamilaroi, koje potiče preko bake. U intervjuima je govorila o značaju predstavljanja svoje zajednice i o tome koliko joj znači da bude uzor mlađim devojkama koje žele da se bave sportom.

U jednom intervjuu za "NSW Rugby League" objasnila je da se preselila u Kvinslend kako bi bila bliže ocu, sa kojim je veoma bliska. Navela je da joj je ta promena pomogla da se oseća bolje i da se lakše nosi sa životom van sporta.

1/15 Vidi galeriju Džejmi Čepman Foto: Printskrin/Instagram

Imala vezu sa kolegom



U privatnom životu Džejmi Čepman bila je u vezi sa ragbistom Hamiso Tabuai-Fidoom, poznatim pod nadimkom "The Hammer" (u prevodu Čekić). Mediji su izvestili o njihovom raskidu u junu 2025, a početkom 2026. pojavile su se spekulacije o mogućem pomirenju nakon što su ponovo počeli da prate jedno drugo na Instagramu. Nema potvrde da su se pomirili.

Popularnost Džejmi Čepman naglo je skočila posle pojavljivanja serije fotografija sa ceremonije "Dally M Awards" iz 2024. godine, na kojoj se pokazala u crnoj elegantnoj haljini. Fotografija je ponovo počela masovno da se deli početkom oktobra 2026. i prikupila milione pregleda na društvenim mrežama.

Džejmi Čepman obožava prirodu Foto: Printskrin/Instagram

Grudi i noge kao zaštitni znak

Mediji su navodili da ima ogroman broj pratilaca na Instagramu. Njene objave obuhvataju treninge, utakmice, putovanja, modne kombinacije i svakodnevni život. Trenutno, Džejmi na društvenim mrežama prati više od 472.000 ljudi. Popularnosti doprinose i televizijski nastupi, saradnje sa sportskim i modnim brendovima i činjenica da se predstavlja i kao vrhunska sportistkinja i kao javna ličnost.

Fotografije u uskoj crnoj haljini izazvale su brojne komentare o njenoj figuri, posebno o grudima, dugim nogama i ukupnim proporcijama. Nije poznato da li ova rasna plavuša ima prirodne grudi, ili je radila estetske operacije. Ona za sebe voli da kaže da je mlada žena koja uživa u životu i da najviše na svetu voli da igra ragbi

Pomaže deci u Africi

Džejmi Čepman se posebno ističe u humanitarnom radu. Tokom pauze od takmičenja posetila je Zanzibar u Tanzaniji, gde je volontirala u školi koju pohađaju deca bez roditelja. Donela je sportsku opremu, patike, dresove i lopte, a pomogla je i ženama koje nisu imale odgovarajuću odeću za vežbanje.

Džejmi je za ragbi reprezentaciju Australije debitovala 2022. na SP u Engleskoj, gde su Ozi devojke osvojile titulu svetskog prvaka. Uvrštena je i u sastav reprezentacije za SP 2026. Australijanke će pokušati da nastave dominaciju i da osvoje četvrtu uzastopnu titulu.