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13:41

Prethodni meč s Kopenhagenom

"To je meč od pre sedam godina. Fudbal se menja, nadam se da nećemo pobediti preko penala. Igramo na drugačiji način. Poruka koju imam da pošaljem jeste da je sutra bitna utakmica u kojoj treba da pobedimo, zato što to u prethodnom slučaju nismo mogli da uradimo. I dalje ima dovoljno poena da se kvalifikujemo. Nije odlučujuća utakmica kao pre sedam godina, drugačije je":

13:39

Neću da pričam o njima...

"Nismo ovde da bismo pričali o njima, već želim da govorim o mom timu. Informacije koje imamo o njima zadržaćemo za sebe.", jasan je bio Rijera.

13:36

"Znam tim"

"Neki su igrali pre tri dana, a neki su sveži i spremni, znam tim, ali ne želim da otkrivam ko će igrati kako ne bih davao prednost našem protivniku."

Albert Rijera
Albert Rijera Foto: Kurir Sport

13:33

Nisam mađioničar!

"Nisam mađioničar i ne mogu da znam kako će sve sutra izgledati, ali imamo plan igre, svesni smo koja je naša snaga, kao i našeg rivala. Pokušaćemo da iskoristimo slabe strane Kopenhagena. Najbitnije je da igrači znaju šta treba da rade i da to rade najbolje što mogu. Moramo da probamo da loše stvari svedemo na minimum i igramo rasterećeno", rekao je Rijera.

13:32

Bukari suspendovan, ostali spremni

"Bukari je i dalje suspendovan, ostatak igrača je trenirao i željni su pobede", glasile su uvodne reči RIjere.

12:35

Ko je favorit?

Bez obzira na rezultate u prvom kolu, kladionice veruju u Crvenu zvezdu. Kvota na domaćina je 2,20, dok pobeda gosta vredi 3,70.

12:28

Kako je ko počeo?

Kopenhagen je u prvom kolu deklasirao Bragu sa 3:0, dok je Crvena zvezda poražena na gostovanju Luganu sa 3:2.