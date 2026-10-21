RIJERA PRED MEČ GODINE NA MARAKANI: Nisam mađioničar, ali znamo koja je naša snaga! Ni slovo o Kopenhagenu
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju protiv Kopenhagena u okviru 2. kola Lige konferencija.
Albert Rijera održao je konferenciju pred ovu izuzetno važnu utakmicu za srpskog prvaka.
"Nisam mađioničar i ne mogu da znam kako će sve sutra izgledati, ali imamo plan igre, svesni smo koja je naša snaga, kao i našeg rivala. Pokušaćemo da iskoristimo slabe strane Kopenhagena. Najbitnije je da igrači znaju šta treba da rade i da to rade najbolje što mogu. Moramo da probamo da loše stvari svedemo na minimum i igramo rasterećeno", rekao je Rijera.
Sjajni španski stručnjak nije želeo previše da priča o rivalu...
"Nismo ovde da bismo pričali o njima, već želim da govorim o mom timu. Informacije koje imamo o njima zadržaćemo za sebe.", jasan je bio Rijera.
Strateg Zvezde ima jasnu viziju ko će sutra na teren.
"Neki su igrali pre tri dana, a neki su sveži i spremni, znam tim, ali ne želim da otkrivam ko će igrati kako ne bih davao prednost našem protivniku."
Poruka na kraju konferencije bila je odlučna:
"U fudbalu morate da odlučite šta vi hoćete, da li želite da budete napred ili pozadi. Radimo visoki presing i neću promeniti koncept. Moramo da budemo oprezni", zaključio je trener srpskog kluba.
Prethodni meč s Kopenhagenom
"To je meč od pre sedam godina. Fudbal se menja, nadam se da nećemo pobediti preko penala. Igramo na drugačiji način. Poruka koju imam da pošaljem jeste da je sutra bitna utakmica u kojoj treba da pobedimo, zato što to u prethodnom slučaju nismo mogli da uradimo. I dalje ima dovoljno poena da se kvalifikujemo. Nije odlučujuća utakmica kao pre sedam godina, drugačije je":
Neću da pričam o njima...
"Nismo ovde da bismo pričali o njima, već želim da govorim o mom timu. Informacije koje imamo o njima zadržaćemo za sebe.", jasan je bio Rijera.
"Znam tim"
"Neki su igrali pre tri dana, a neki su sveži i spremni, znam tim, ali ne želim da otkrivam ko će igrati kako ne bih davao prednost našem protivniku."
Nisam mađioničar!
"Nisam mađioničar i ne mogu da znam kako će sve sutra izgledati, ali imamo plan igre, svesni smo koja je naša snaga, kao i našeg rivala. Pokušaćemo da iskoristimo slabe strane Kopenhagena. Najbitnije je da igrači znaju šta treba da rade i da to rade najbolje što mogu. Moramo da probamo da loše stvari svedemo na minimum i igramo rasterećeno", rekao je Rijera.
Bukari suspendovan, ostali spremni
"Bukari je i dalje suspendovan, ostatak igrača je trenirao i željni su pobede", glasile su uvodne reči RIjere.
Ko je favorit?
Bez obzira na rezultate u prvom kolu, kladionice veruju u Crvenu zvezdu. Kvota na domaćina je 2,20, dok pobeda gosta vredi 3,70.