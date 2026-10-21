Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 časova igraju protiv Kopenhagena u okviru 2. kola Lige konferencija.

Albert Rijera održao je konferenciju pred ovu izuzetno važnu utakmicu za srpskog prvaka.

"Nisam mađioničar i ne mogu da znam kako će sve sutra izgledati, ali imamo plan igre, svesni smo koja je naša snaga, kao i našeg rivala. Pokušaćemo da iskoristimo slabe strane Kopenhagena. Najbitnije je da igrači znaju šta treba da rade i da to rade najbolje što mogu. Moramo da probamo da loše stvari svedemo na minimum i igramo rasterećeno", rekao je Rijera.

Sjajni španski stručnjak nije želeo previše da priča o rivalu...

"Nismo ovde da bismo pričali o njima, već želim da govorim o mom timu. Informacije koje imamo o njima zadržaćemo za sebe.", jasan je bio Rijera.

Strateg Zvezde ima jasnu viziju ko će sutra na teren.

"Neki su igrali pre tri dana, a neki su sveži i spremni, znam tim, ali ne želim da otkrivam ko će igrati kako ne bih davao prednost našem protivniku."

Poruka na kraju konferencije bila je odlučna:

"U fudbalu morate da odlučite šta vi hoćete, da li želite da budete napred ili pozadi. Radimo visoki presing i neću promeniti koncept. Moramo da budemo oprezni", zaključio je trener srpskog kluba.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©