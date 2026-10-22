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Do suspenzije je došlo nakon što su istražitelji za borbu protiv dopinga u atletici otkrili da je dostavila lažni lekarski recept kako bi opravdala pozitivan doping test.

Ona je bila pozitivna na zabranjenu supstancu metilprednizolon nakon pobede na polumaratonu u Kini u martu, saopštila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

Aga je tvrdila da joj je tu supstancu prepisao lekar u Etiopiji radi lečenja bolova u kolenu, ali iz AIU navode da klinika navedena u dokumentu uopšte ne postoji, a da je navodni recept zapravo potpisao član njene porodice koji nije lekar.

Iz AIU navode da Aga nije odgovorila na optužbe za korišćenje metilprednizolona i "manipulisanje" antidoping procesom, zbog čega joj je šestogodišnja suspenzija izrečena bez saslušanja.

Ova 32-godišnja atletičarka kažnjena je sa dve godine zbog korišćenja zabranjene supstance i još četiri godine zbog manipulisanja dokazima.

Aga je pobedila na Tokijskom maratonu 2019. godine, a našla se i na pobedničkom postolju na maratonima u Berlinu i Njujorku.

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