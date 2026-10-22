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Slovenački reprezentativac Luka Dončić obeležio je ubedljivu pobedu Los Anđeles Lejkersa protiv Golden Stejta (127:105) na startu nove NBA sezone. Osim odlične plus-statistike i nesvakidašnjeg pogotka sa pola terena, meč je ostao u senci njegovog klinča sa debitantom Voriorsa Jakselom Lendeborgom.

Dončić je susret završio sa 28 poena, osam skokova i sedam asistencija, a potez večeri izveo je u samoj završnici drugog kvartala, kada je uz zvuk sirene pogodio sa velike udaljenosti.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Golden Stejta Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Do varnica na parketu došlo je posle jednog grubljeg prekršaja nad Dončićem. Slovenac je momentalno reagovao i krenuo ka Lendeborgu, ali su saigrači pravovremeno intervenisali i razdvojili igrače.

Nakon žustre razmene reči, Dončić je košarkašu Golden Stejta uputio ironičan aplauz, a ubrzo mu je posle pogođenog šuta i gestikulacijom pokazao da se vrati u igru. Lendeborgu je u nastavku meča dosuđena i tehnička greška.

1/5 Vidi galeriju Sukob i Dončića i Lendeborga Foto: Screenshot

Izašla je na videlo i Dončićeva reakcija na provokacije, ali i želja da unese više kontrole u svoje ponašanje na terenu.

"Svi znaju da, kada počnu da mi dobacuju, dobiju neku drugu verziju mene. Upravo se to dogodilo. Ove sezone ću pokušati da pričam što manje jer ne želim da dobijam tehničke greške. Pokušavao sam da se uzdržim, dva puta sam prećutao, tako da napredujem. Izgleda da je sve to odlično funkcionisalo", izjavio je Dončić.

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