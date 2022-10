PORODICA ŠUMAHER DOBILA CRNE VESTI: Na njega smo potrošili milione koje nemamo, CEH 4.200.000 EVRA!

Kako se bliži kraj sezone u Formuli 1 tako je sve očiglednije da Mik Šumaher (23) nije nasledio gene svog oca Mihaela Šumahera.

Mladi Šumaher je toliko razočarao da je pitanje hoće li za njega biti mesta u nekoj ekipi za sledeću sezonu. A crne vesti za porodicu Šumaher stižu iz Hasa.

Mik ove sezone vozi za Has, a vlasnik ekipe Džin Has mu definitivno neće ponuditi novi ugovor, jer je Mik Šumaher prošle sezone bio najveća štetočina u Formuli 1, a ove je na dobrom putu da nadmaši svoj neslavni rekord.

foto: Profimedia

Šumaher je prošle sezone u nesrećama na stazama slupao bolide u vrednosti 4,212,500 miliona evra.

"Ovaj sport vam jednostavno ne dozvoljava da budete vozač-početnik. Jednostavno je to preskupo za sve. Ako napravite bilo kakvu grešku u izboru vozača, strategiji, pa i izboru guma, to će vas koštati nekoliko miliona dolara. Mi smo jedan takav primer. Mislim da Mik ima puno potencijala. Ali on nas je do sada koštao pravo bogatstvo jer je slupao previše bolida zbog kojih smo izgubili puno novca. Njega jednostavno nemamo. Radi se o milionima dolara, bolje da ne govorim koliko. A da nam je barem osvojio neke bodove. Jer ako ste Maks Verstapen i uništavate bolide, rešićemo to. Ali, ako ste uvek na začelju i uništavate automobile, e onda je to veliki problem", požalio se Džin Has i ujedno poslao jasnu poruku Miku Šumaheru.

Problem za malog Šumija je u činjenici da ga se još ranije tokom sezone odrekao i Ferari koji ga je isključio iz svog programa razvoja mladih vozača. Za sada nijedna ekipa nije zainteresovana za njegove usluge u sledećoj sezoni.

