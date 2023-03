SRPSKO ČUDO SA PEŠTERA: Hteo je da bude lekar, ali sudbina je za njega imala DRUGI PLAN! Sada ruši rekorde stare POLA VEKA!

Srpski atletičar Elzan Bibić napravio je veliki uspeh na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu.

Bibić je u trci na 3000 metara osvojio bronzanu medalju i tako ostvario najveći uspeh u karijeri.

Bibić je na trećem mestu završio sa rezultatom 7:44.03.

Ovaj sjajni srpski atletičar rođen je u selu na Pešteru 8. januara 1999. godine, a atletikom je počeo da se bavi sasvim slučajno.

Upisao je medicinsku školu, ali se ubrzo na nagovor profesora okrenuo sportskoj karijeri.

"Ja sam se sasvim slučajno našao u sportu.Trčao sam školski kros, tu me je i trener Rifat Ziljkić pronašao i uveo u svet atletike. Pronašao me je na školskom krosu RTS u Novom Pazaru. Tu je Rifat iz svoje škole izdvojio nekoliko đaka među kojima sam bio i ja. Inače bio sam prva godina Srednje medicinske škole gde je on profesor. I tako sam na njegovu inicijativu trčao kros i bio peti. Dan posle ponudio mi je da treniram atletiku, što sam i prihvatio", ispričao je jednom prilikom Bibić.

foto: EPA/Erdem Sahin

Veliku pažnju sportske javnosti privukao je 2020. godine kada je uspeo da sruši rekord star 49 godina. Naime, Bibić je trku na 5.000 metara završio sa vremeno 13:26.56 što je najbolji rezultat u istoriji Srbije.

"Fantastična trka za mene večeras, osećam se odlično. Oborio sam rekord star 49 godina. Očekivao sam dobar rezultat jer sam došao spreman. Taktika je bila ostati u drugoj grupi koja je bila planirana da se kilometri vežu po 2:37, kada sam prošao prolazno vreme koje je nagoveštavalo na četiri kilometra i osetio da mogu da pojačam, tu sam i osetio da ‘imam’ državni", rekao je tada mladi atletičar.

Osvajanje bronze na EP svakako je najveći uspeh u dosadašnjoj karijeri 24-godišnjeg momka sa Peštera koji je u rezultatima u juniorskoj kategoriji nagovestio da je pred njim sjajna karijera. Godine 2015. osvojio je zlato na Evropskom festivalu mladih na 3000 metara i srebro na 1500 metara. Naredne godine uzeo je ponovo zlato na 3000 metara na Evropskom šampionatu mladih, a na EP za atletičare do 23 godine bio je treći na 1500 metara.

🥉 NEDELJNO POPODNE OBOJENO BRONZOM 🥉 Naš Elzan Bibić u trci na 3000m osvojio je bronzano odličje za #TeamSerbia na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Turskoj! 🇷🇸 Čestitamo, Elzane, bravooo! pic.twitter.com/ajmIC4cicA — Team Serbia (@OKSrbije) March 5, 2023

Kurir sport/Nova