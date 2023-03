PEJDŽ SPIRANAK ZBOG GOLOTINJE OSTAVILA NAVIJAČE U NEVERICI: Izazovna Hrvatica zbog sajta za odrasle napravila dar-mar

Pejdž Spiranak, izazovna golferka hrvatskog porekla, privlači veliku pažnju gde god da se pojavi.

Spiranak na Instagramu prati 3.7 miliona folovera, kojima svakodnevno servira fotografije u izazovnim pozama.

Pejdž je, kako bi privukla još veću pažnju, otvorila sopstveni sajt pod nazivom Onlipejdž. To je mnoge zbunilo, pa su ga povezali sa čuvenim sajtom za odrasle Onlifans.

"Ne, na Onlipejdž nema golotinje", razočarala je Spiranak svoje fanove i potom dodala:

"Mnogi su zbunjeni jer se sajt zove Onlipejdž i na neki način je šala na račun Onlifans. Ljudi me stalno pitaju da otvorim stranicu na Onlifans, stalno traže moje gole slike. Nema golotinje, i to namerno. Uopšte nemam problem sa implicitnom golotinjom. Samo nikada ne želim da pokažem te delove svog tela i nikada to neću učiniti", poručila je Pejdž Spiranak.

Kurir sport