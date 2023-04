NOVI IZAZOV: Milovan Mikica Vesnić i Automobilski sportski klub Vesnić takmiče se u FIA EHCC u 2023.

Nakon osvojenih 12 titula šampiona države u automobilizmu, osvajanja Dijamantske kacige AMSS-a, pet uzastopnih titula šampiona Istočne Evrope (FIA CEZ), šampionskog i vicešampionskog odličja u TCR Istočna Evropa, srpski automobilista Milovan Mikica Vesnić i ASK Vesnić, kao najuspešniji srpski automobilski klub, okreću se novom izazovu.

Vesnić je osvojio gotovo sve što se može osvojiti na kružnim stazama u Srbiji i Evropi, a njegov cilj je da se u sezoni 2023. okuša u borbi za krov Evrope u okviru FIA Evropskom šampionatu na brdskim stazama (FIA European Hill Climb Championship).

FIA EHCC je najstariji šampionat pod otkriljem Svetske automobilističke federacije (FIA) i sastoji se od deset takmičenja na celoj teritoriji Evrope, od Portugala na zapadu do Poljske na istoku. Trke u formatu dve kvalifikacione i dve takmičarske vožnje u proseku prati više desetina hiljada gledalaca uživo na samoj stazi gde mogu uživati u nadmetanju preko dvesta najboljih automobilista Starog kontinenta. Sezona počinje već polovinom aprila, a završava se krajem septembra.

Milovan Mikica Vesnić će u sezoni FIA EHCC 2023. nastupiti za volanom automobila “audi RS3 LMS TCR” koji je modifikovan u radionici ASK Vesnić kako bi bio konkurentan evropskim timovima na brdskim stazama.

“Na stazama koje se voze u FIA EHCC sam se okušao prvi put još, sada već davne, 2009. godine i to na trkama u Švajcarskoj, Francuskoj i Sloveniji. Nakon toga sam imao još nekoliko pojedinačnih nastupa na evropskom brdu, ali mnogo toga se od tada promenilo. Nova su pravila, nove tehničke specifikacije automobila, a za mene su i staze potpuno nove. Ovu sezonu ćemo iskoristiti da se i tim i ja što bolje upoznamo sa samim takmičenjem, ali to ne znači da ne ciljamo najviši plasman. Konkurencija je izuzetno jaka, samo u mojoj klasi nastupaju dva evropska šampiona. Radili smo preko zime na automobilu i ako tehnika bude funkcionisala ostalo je do mene. Deset takmičarskih vikenda po celoj Evropi predstavlja i veliki logistički poduhvat. Pred nama je više od 30.000 kilometara puta što je samo po sebi napor. Verujem da ukoliko budemo imali malo sreće na kraju godine možemo biti u top 3. Svakako ćemo, kao i uvek, predstaviti u najboljem svetlu našu Srbiju i srpski sport”, izjavio je Vesnić koji se zahvalio svom kumu Milenku Vukoviću i ekipi Vuković motorsport na asistenciji u pripremanju autombila za sezonu 2023.

Kalendar takmičenja –

14-16. april 2023. Francuska 28-30. april 2023. Austrija 05-07. maj 2023. Španija 19-21. maj 2023. Portugal 2-04. jun 2023. Češka 16-18. jun 2023. Italija 30. jun-2. jul 2023. Poljska 18-20. avgust 2023. Švajcarska 01-03. septembar 2023. Slovenija 15-17. septembar 2023. Hrvatska

Više informacija o samom takmičenju možete pronaći na zvaničnoj prezentaciji serije: https://www.cem-ehc.com

Kurir sport