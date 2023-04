"PLAČEM POSLE SVAKOG MEČA!" Baka Anđa (90) za Đokovića PLETE VUNENE ČARAPE! Kažu joj da odustane od snova, ali to ni ne pomišlja!

Kada je čula da će Novak Đoković uskoro doći u Banjaluku, gde će učestvovati na turniru Srpska open, Baka Anđa je krenula u realizaciju svog plana.

Turnir u ovom gradu igraće se od 17. do 23. aprila, a osim igranja na turniru koji se održava između dva mastersa (Monte Karlo i Madrid), a u istoj nedelji kada turnir u Barseloni iz kategorije 500, Novak bi trebalo da bude gost manifestacije "Svi smo mi deo vas", Udruženja dece sa smetnjama u razvoju.

Baka Anđa, koja se inače, pomalo simbolično preziva - Novak, rešila je da najboljem teniseru sveta pokloni vunene čarape.

- Novaka Đokovića pratim godinama, gledam njegove mečeve i danju i noću. Nema termina koji mi ne dogovara. Odlučila sam da za njega opletem čarape od ovčije vune. Kada ih obuje, za njega neće biti zime. Brine me samo, na koji način da mu uručim čarape. Valjda će mi neko u tome pomoći - rekla je baka Anđa za portal "Srpska info".

Ona je istakla važnost toplih nogu i zašto baš čarape želi da pokloni Novaku.

- Svojim gorštačkim rukama, odrasla u tegobnim vremenima i vučarnim krajevima, sa mnogo ljubavi pletem čarape. Takve nosim od detinjstva i zato gazim do stote. To želim i Novaku, ali da igra do stote.

foto: Profimedia

U porodici znaju koliko bi volela da vidi Đokovića i dobije priliku da uruči poklon, međutim ne veruju da je tako nešto moguće.

- Imam dobre ukućane, sina Zorana, snahu Milku, unuke Dejanu i Anju, ali oni ne veruju da ja mogu da vidim Novaka i odem na turnir. Kažu, pusti bako svoje snove, ne možeš ti to postići. Ipak, ne odustajem, moji priglavci će naći put do moga dragog Novaka koji je srpski ponos u celom svijetu. Ne gubim nadu ni da ću otići na turnir. Posle svakog njegovog meča, suze mi krenu iz očiju, ili zbog tuge, ako izgubi a još više zbog sreće, kada pobedi.

Od unuka je saznala i veličinu potrebnu za Novaka.

- One su pročitale da nosi broj 44,5. E, upravo tolike čarape i priglavke mu pletem. Već sam pri kraju - rekla je Anđa Novak.

