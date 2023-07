AKO SAM JA PROBLEM, ODLAZIM! Selektor Hrvatske deprimiran nakon debakla na SP!

Vaterpolo selekcija Hrvatske doživela je veliki neuspeh na Svetskom prvenstvu koje se održava u Japanu.

Hrvatska je u osmini finala iznenađujuće poražena od Crne Gore rezultatom 12:13

“Deprimiran sam i tužan. Ako stvarno iko misli da je problem u meni, nemam više nikakav razlog da forsiram. Međutim, imam želju i volju da završim ciklus do Pariza i cilj je osvojiti medalju, ako Bog da zlatnu. Ne uspem li tu želju da prenesem na igrače i sve nas, onda ću se maknuti. Ne zanima me ono što je bilo juče i takav ću biti dok god budem trener”, poručio je Tucak spreman da ponudi ostavku ukoliko javnost od njega to želi.

Ipak potom je objasnio zašto želi da ostane na klupi Hrvatske aktuelnog prvaka prvaka Evrope.

“Ja sam dugo na ovoj klupi, ali ja sam jednako gladan uspeha kao prvog dana. Kad to više ne budem, pa čak i ako to bude sutra, sam ću se maknuti. Ako to samo osetim, no sada imam osećaj kako postoji deo igrača, a što nije bilo vidljivo dok ne dođu ovakve krizne situacije, da su neki igrači još ostali u Splitu”, zaključio je Tucak

Kurir sport