FERARI SE VRATIO U VELIKOM STILU: Sainc presrećan nakon trijumfa u Singapuru!

Vozač Ferarija Karlos Sainc rekao je da je njegova ekipa potpuno dominirala vikednom Formule 1 u Singapuru i da je presrećan zbog današnje pobede.

"Osećaj je neverovatan, imali smo neverovatan vikend. Zahvalan sa svima u Ferariju što su napravili ogroman napor da preokrenu sezonu posle nezgodnog početka. Ali dominirali smo vikendom i trkom. Uradili smo sve što smo morali. Uradili smo to na savršen način i pobedili smo, siguran sam da će cela Italija i Ferari danas biti ponosni", rekao je Sainc posle trke.

Sainc je u Singapuru krenuo sa pol pozicije, dobrom i sigurnom vožnjom čuvao je vođstvo i ostvario drugu pobedu u karijeri.

"Radilo se o čuvanju guma i da osiguram rezultate po krugu koje smo postavili. Bezbednosno vozilo nas je nateralo da ranije odemo u boks i znao sam da ću biti duži period na tvrdim gumama. Na kraju je bilo priličo tesno. Dali smo Landu (Norisu) malo DRS da mu pomognemo i na kraju se isplatilo", rekao je Sainc.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, koji se do poslednjeg trenutka borio da sačuva poziciju od vozača Mercedesa Džordža Rasela i Luisa Hamiltona.

"Karlos je bio vrlo darežljiv i pomogao mi da je dobijem DRS. To mi je pomoglo, ali je pomoglo i njemu. Znali smo da će biti teško čim smo videli da su Mercedesi otišli u boks, poslebno jer su imali nekoliko bolida da preteknu. Ali na podijumu smo, drugo mesto, zadržali smo ih. Uradili smo sve što smo morali i više od toga. Zbog toga sam super srećan", naveo je Noris.

Rasel je u poslednjem krugu zakačio zid i izleteo sa staze, u trenucima kada je napadao Norisa za drugo mesto.

"Udario sam u zid u isto mesto, uradio sam isto. Mislim da me je kopirao i to je uradio mnogo gore. Žao mi je, borio se, bio je najbrži danas. To mi je pomalo pomoglo, pošto sam u polsednjih nekoliko krivina mogao da se opustim", naveo je Noris.

Sedmostruki svetski šampion iz Mercedesa Luis Hamilton zauzeo je treće mesto.

"Čestitam Karlosu i Landu. Obavili su danas sjajan posao i taktika je bila dobra. Mi smo se ovog vikenda kockali sa drugačijim setom guma u kvalifikacijama kako bismo imali opciju za danas. Ekipa je obavila sajajn posao da nas vrati u vrh", rekao je on.

"Džordž je imao nesreću, jurili smo da ih sustignemo i nađe gume su bile vrele. Ali znam da će se vratiti. Bio je fenomenalan čitavog vikenda", dodao je jedan od najboljih vozača svih vremena.

Naredna trka vozi se za sedam dana za Veliku nagradu Japana.

Kurir sport