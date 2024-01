OPTIMISTI PRED VELIKO FINALE: Hrvatski selektor i španski golman žele zlato na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste

Hrvatski selektor i španski golman žele zlato na Evropskom prvenstvu za vaterpoliste

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak rekao je posle večerašnjeg plasmana u finale Evropskog prvenstva u Zagrebu da je ponosan, ali da ekipa nije euforična jer joj je ostao još jedan korak do odbrane šampionske titule.

Hrvatska se plasirala u finale Evropskog prvenstva, pošto je u Zagrebu pobedila aktuelnog svetskog šampiona Mađarsku sa 11:8.

"Strašno sam srećan i ponosan zbog ovog finala. Nisam nikad sumnjao u našu pobedu, ali je bila jako teška utakmica. Ostaje nam poslednji korak, da odbranimo titulu prvaka Evrope u ovako sjajnom ambijentu. Videli ste koliko su Mađari opasni, oni su kao Francuska u rukometu jer nije bitno ko igra. Ali danas nisu mogli do pobede protiv raspoložene Hrvatske", rekao je Tucak, prenela je Hina. "Mi imamo kolektiv, krasi nas zajednička igra, a to dokazuje veliki broj strelaca večeras, čak osmorica igrača postigla su gol. Nema euforije, u autobusu se neće ni mušica čuti, kao i posle Grka", dodao je hrvatski selektor. ;

Hrvatska će u utorak u finalu igrati protiv Španije, koja je pobedila Italiju sa 7:4.

"Španija je fantastična, ali imamo šansu. Dobro ćemo analizirati utakmicu protiv njih koju smo igrali u Dubrovniku. Malo sam bacio oko na utakmicu protiv Italije i stvarno su dobri. Oni su trenutno najbolja ekipa na svetu", naveo je Tucak. Hrvatska i Španija igrale su na početku takmičenja u Dubrovniku, kada je domaća ekipa pobedila posle peteraca.

Hrvatska će igrati za treću zlatnu medalju, a Španija za prvu.

Golman reprezentacije Španije Unaj Agire rekao je da je cilj ekipe osvajanje titule.

"Odbrana je bila neverovatna od prvog minuta. Jedinstvo i želja da se odbrani gol su bili tako snažni. Zbog tog je bilo lepo igrati u ovoj utakmici, baš sam uživao. Tokom čitave utakmice bili smo koncentrisani, ni u jednom trenutku nisam sumnjao u pobedu. Sada jedva čekam narednu utakmicu", rekao je 21-godišnji Agire.

Španija je do sada gubila u finalima Evropskog prvenstva 1991, 2008. i 2020. godine.

"Nama je bio izazov doći do finala, to smo ostvarili, a sada nastavljamo kako bismo došli do konačnog cilja - zlatne medalje", naveo je Agire.

