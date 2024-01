"ILIĆU, TI SI PAPČINA" Hrvatski MMA borac ŽESTOKO UDARIO po Srbinu pošto ga je NAPAO u emisiji: Desnim direktom ZAČEPIĆU MU USTA!

Srpskog MMA borca Aleksandra Ilića verbalno je napao hrvatski borac Đani Barbir, i to tokom gostovanja u jednoj emisiji. Barbir se pojavio sa pet-šest prijatelja, koji su potom počeli da vređaju "Džokera" i da mu prete batinama, nakon čega je i Ilić počeo da se brani. Sve se na kraju završilo na pretnjama, a nakon što se oglasio Ilić - svoj sud dao je i Barbir.

"Nemam šta da preterano komentarišem, sve se čuje i vidi na snimku. Ilić kao poznati manipulator preuveličava situaciju, kao i ljudi kod kojih je bio gost iz straha da ih on ne optuži za nameštanje ovakvog scenarija", rekao je Barbir za hrvatski "Index" i objasnio da je u studio došao jer je shvatio da je bio nedaleko od njega: "Ljudi koji su došli sa mnom su moji prijatelji. Ne radi se o šest MMA boraca, kao što neki vole lagati, već o pet prijatelja iz kraja koji ni u jednom trenutku nisu napravili ništa neprikladno. Niko se Iliću nije obratio ni fizički nasrnuo na njega. Štaviše, Ilić je inicirao kontakt s njima".

Prema rečima hrvatskog borca, razlog njegovog dolaska je "vrlo jednostavan": "Ja nisam poput Ilića, koja vređa i omalovažava regionalne borce na društvenim mrežama, pa kad se sretne s njima uživo, pruža ruku i pravi se da ništa nije bilo. Došao sam mu reći u facu da je papčina i to je to. Ne znam čemu tolika panika. Nije nikome pala dlaka s glave. Opušteno, momci, to se rešava u kavezu", naglasio je on.

Inače, dvojica boraca već godinama su u sukobu, a još se nisu borili, na šta je sada Barbir izabrao Ilića da se bore u Beogradu početkom juna: "Sa zadovoljstvom ću ga demolirati ispred svih vas u kojoj god kategoriji želi, možemo i tešku s obzirom na to da čujem da ga pojas ne interesuje jer je u igri onda meč od pet rundi. Biće mi dovoljan samo desni direkt da mu začepim usta zauvek".

Kurir sport / Index.hr / Mondo / Ž.S.

