TOPLOTA, SPARINA, TERMIN MEČA I ŽILAVI AMERIKANAC! Novak se IZBORIO sa svim mukama, a jedan podatak POSEBNO RADUJE!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Raznih ima pobeda, ali su neke prijatnije od drugih. Večerašnja deveta u rivalitetu Đokovića i Frica je sigurno jedna od težih, po tradiciji ustanovljenoj ovde 2021. kada je Novak sa “ranom” na abdomenu izneo veličanstveni trijumf – ali srećom tih momenata nije bilo. Ono čega je bilo na pretek je “šlajfovanja” Novakove mašine po toploti i sparini, ali i zbog jakog otpora i pritiska koji je Fric primenio na “zadnje redove” njegove postavke na terenu, držeći ga u mnogo pasivnijoj poziciji od željene i stvarajući nesigurnost pri servisu i naročito neiskorišćenim prilikama za brejk (15-0 u nizu od početka meča).

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Od momenta kada je prelomio ovu prepreku i iz 16. puta došao do brejka, trajektorija Novakovog kretanja ka 11. polufinalu u Melburnu bila je uglavnom prava – uz ri-brejk Frica na 4:2 u četvrtom setu za “labudovu pesmu” u još jednom porazu koji je Amerikanac danas odložio najduže što je mogao. Do kraja meča je Novak ostvario i “korektnu” statistiku koja preti svakom protivniku koji se nada da njegove performase u meču opadaju kroz vreme, pa je procenat prvog servisa sa neverovatnih 39% “skočio” do odgovarajućih 63% (osvojenih 82%) gde je na početku 4. seta čak odservirao uspešno 11 prvih servisa u nizu. Kao isprogramirani su parametri jačine servisa (najjači 204, prosečni prvi 192 km/h), kao i odnos u vinerima i neiznuđenim greškama Novaka i igrača koji su ga najviše mučili do sada (Prižmić, Popirin) gde je Novak imao manje vinera (52 – 63) i neiznuđenih grešaka (26-39).

foto: Paul Crock / AFP / Profimedia

Raduje podatak o većem broju asova (19-16) od velikog servera iz San Dijega, dok je Fric servirao više puta od Novaka (90-72), osvojio isti broj poena iz servisa (59) – ali zato poklekao u efikasnosti pri riternu na Novakove servise (Novak pokrenuo 58 poena riternom, osvojio 31 naspram Fricovih 13).

Kao što je Novak i sam rekao, Fric ga je izuzetno pritiskao iz forhenda (20-9) ali iz varijacija dropovima (3), volejima (3) i smečevima (3), dok mu je Novak parirao razmenama na bekhendu (11-12), volejima (1), pasing šotovima (2) i drop-šotovima (3) – što pokazuje koliko se raznovrstan tenis igrao na Lejveru celih 3 sata i 45 minuta. Ipak, čak i rekreativni pratilac tenisa mogao je da tokom 4.seta (uprkos Fricovom ri-brejku) stekne utisak da se ovaj meč neće odlučivati u petom, jer je Novak povratio igrački elan, rastrčao se, ulazio je u teren i sveopštim višim nivoom agresivnosti bez veće drame stigao do odlučujućih 6:3 u tom delu igre.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Ono što može da se ispostavi kao izvedena korist izuzetno dugačkog trajanja mečeva dnevnog programa na Lejveru (Gof – Kostjuk za 3 sata i 8 minuta, Novak i Tejlor skoro 4) i dodatnog vremena koje je bilo potrebno da se stadion isprazni, očisti i publika ponovo poseda za meč Sabalenka-Krejčikova je što bi meč koji će odlučivati Novakovog protivnika (Siner-Rubljov) mogao da počne poprilično kasno i da do kasno i traje. Iako će svi igrači današnjeg programa naredni meč imati tek u petak, a na to se doda da je Sabalenka za ekspresnih 33 minuta uzela set Krejčikovoj a Siner ima 6-2 u pobedama protiv Rubljova i igra tenis života (po rečima Đokovića) – ipak se ne treba previše nadati da će neki faktori osim igračkih prirediti veliku tenisku scenu za predstojeće polufinale gornjeg dela žreba u muškom singlu.

Kurir sport / Vuk Brajović

