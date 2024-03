"JA 20 GODINA VEŽBAM KAKO DA UBIJEM ČOVEKA" Slovenac brutalno pripretio Srbinu: Stošić će to OSETITI, zapamtite šta sam rekao!

Slovenački MMA borac Miran Fabjan tehničkim nokautom u prvoj rundi savladao je Marija Žgelu u FNC spektaklu u Stožicama, a posle trijumfa bio je vidno zadovoljan, ali je i pripretio Srbinu Darku Stošiću sa kojim će se boriti u Beogradu.

- Desilo se, sve je došlo od Boga.Kako ja molim Bogda, tako mi on da. Znam, dođu i porazi, ali bitan je ovaj put koji gazimo. Osećam se kao da imam 20 godina. Imaću skoro 30 godina, nova mladost - rekao je on, pa dodao:

- Znao sam da ne smem ići nazad. Kada sam prvi put išao nazad, on me je pogodio, dobro me je pogodio. Onda me je stisnuo u kavez, možda bi mi i stvorio probleme, osetio sam udarac. Onda sam se setio da ne smem nazad. Tako je i bilo na kraju.

Zatim je u jednom dahu nastavio, prokomentarisao rivala kog je savladao i pripretio Darku Stošiću.

- Tehnika je sve. On je dobar momak, kvalitetan momak, on radi u šumi, cepa drva, ja 20 godina vežbam kako da ubijem čoveka, kako onesposobiti čoveka udarcima. To je osetio Spahović, Žgela, i to će sada osetiti Stošić. Darko, nemoj se zaludit, bićeš nokautiran u Beogradu. Zapamti šta ti kažem danas. Ljubićeš kavez.

Dodao je Slovenac da mu novac nije presudan što se borbi tiče.

- Ja uopšte ne pitam za finansijsku ponudu. Mene pare ne zanimaju. Ja to radim zbog gušta i izazova. Želim da dokažem da sam najbolji MMA borac na Balkanu. Želim da mi date krunu na glavu kada pobedim Stošića i da piše: "broj 1".

Za kraj, odgovorio je na pitanje - da li će mu borba protiv Darka Stošića biti najteža u karijeri.

- Borio sam se sa elitom kik boksa. Nemaju ti momci te kvalitete. Imaju možda MMA kvalitet, ali nisu u top 10. Ja sam se borio sa pet do top 10 - zaključio je Fabjan.

Kurir sport / Ž.S.

BONUS VIDEO:

14:22 Jeziva ispovest MMA borca Marka Bojkovića