"PONOSAN SAM NA SVOJE CIGANSKO POREKLO!" Kontroverzna konferencija čuvenog trenera: Misle da mogu da pričaju šta hoće...

Trener Sevilje, Kike Sančez Flores, oglasio se nakon rasističkog ispada navijača Hetafea.

Sevilja je kao gost u predgrađu Madrida pobedila rezultatom 1:0 u 30. kolu La Lige, a utakmica je prekinuta u 68. minutu zbog povika sa tribina.

Glavni sudija, Havijer Iglesijas Viljanueva, je odlučio da prekine igru zbog toga što su navijači domaćeg tima vikali "majmune, majmune..." fudbaleru Sevlije, Argentincu, Markosu Akunji.

Nakon utakmice je o problemu koji definitivno postoji u španskom fudbalu govorio trener Sevilje.

"Ponosan sam svakim delićem svog tela na svoje cigansko poreklo", poručio je Flores i dodao:

"Ali jedna je stvar biti ciganin ili imati cigansko poreklo, a sasvim drugo je to koristiti da bi nekog uvredio na rasnoj osnovi. To nije normalno", poručio je on.

Nastavio je sa kritikama na račun navijača.

"Neki navijači misle da mogu da viču šta god im padne napamet. To se dešava na svakom stadionu na svetu. Ljudi misle da mogu da govore šta god hoće. Ali mi smo zaposleni, radimo ovde, u miru i na mestu gde bi trebalo da budemo zaštićeni. U današnje vreme, sa civilizacijskim napretkom koji je učinjen, takvo ponašanje nije normalno. Takođe, moram da kažem da su se mnogi navijači Hetafea usprotivili tim povicima".

