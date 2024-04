SPEKTAKL U BEOGRADU! Piperski okupio sastav koji privlači pažnju! Ovo je 12 momaka koji će predstavljati Srbiju!

Beograd se priprema za veliki spektakl u Pioniru kada će od 18. do 28. aprila biti održano Evropsko prvenstvo u boksu. Selektor Milan Piperski okupio je najboljih 12 takmičara koji će predstavljati našu zemlju na kontinentalnom šampionatu. Zbog toga je Kurir odlučio da Vam predstavi one koji će pod zastavom Srbije pokušati da dođu do odličija.

Rade Joksimović (48kg) - u kategoriji do 53kg ovaj momak će pokušati ono što ga je i preporučilo u reprezentaciju, a to je osvajanje titule prvaka države

Omer Ametović (51kg) - član Bokserskog kluba Sombor je jedan od najtalentovanijih mladih boksera. Osvajač je bronzanih medalja sa Evropskog prvenstva u Poreču i iste medalje sa Mediteranskih igara.

foto: BSS

Tamir Galanov (54kg) - Ruski bokser, koji se takmiči u velter kategoriji takođe brani boje Sombora. Bio je član Loznica, a osvojio je i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu braneći boje Rusije.

Stefan Camović (60kg) - Jedan od najtalentovanijih srpskih takmičara u ovoj plemenitoj veštini. Ima veliko iskustvo sa Balkanskog prvenstva i pokušaće to da primeni na Euru.

Nazif Sejdi (63,5) - Još jedan od plejade boksera koji dolaze iz somborskog kluba. Sejdi je već osvojio brojna priznanja, a nedavno je i osvojio turnir "Beogradski pobednik".

foto: BSS

Vahid Abasov (67 kg) - Još jedan ruski bokser pod zastavom Srbije. Osvojio je nedavno srebrnu medalju na Evropskim igrama u Krakovu, a obezbedio je i vizu za Olimpijske igre.

Jovan Nikolić (71kg) - Iako je prethodno osvajao brojna priznanja u kik-boksu, odlučio je da se koncentriše samo na udarce rukama. Zlato na prvenstvu Balkana mu samo predstavlja odličan zalet za Evropsko prvenstvo.

Almir Memić ( 75kg) - Momak iz Prijepolja imao je sjajne rezultate u prošlosti. Na prošlom Evropskom prvenstvu izgubio je medalju "podeljenom odlukom sudija"ali ove godine će želeti to da ostvari.

foto: BSS

Rastko Simić (80kg) - Momak iz Loznice koji ima lepu budućnost ispred sebe. Bio je drugi na Evropskom omladinskom prvenstvu što mu predstavlja "zamajac" za dalju karijeru.

Veljko Ražnatović (86kg) - Verovatno ime koje najviše izaziva pažnju ljubitelja boksa. Već skoro četiri godine boksuje za našu selekciju, ima odlične rezultate i dobru priliku da to nadogradi u Beogradu.

foto: BSS

Sadam Magomedov (92kg) - Jedan od najboljih boksera "teškaša" koje imamo. Ima veliko iskusvo igranja za Srbiju, jer je pre tri godine stigao do četvrtfinala Svetskog prvenstva u Beogradu.

Dušan Veletić (92+) - Srpski "superteškaš" je neko ko je svojim trudom i radom napravio sve. Njegova želja je uvek bila ogromna, a srpska publika će mu sigurno dati vetar u leđa.

Kurir sport

