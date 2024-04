VELJKO RAŽNATOVIĆ BLISTA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U BOKSU: Dajem reč da ću osvojiti medalju za Srbiju!

Srpski bokser Veljko Ražnatović plasirao se u četvrtfinale u kategoriji do 86 kg gde je u velikoj borbi i odličnoj partiji stigao do trijumfa nad Estoncem Asom Stivenom.

U narednom meču Ražnatović će se boriti za ulazak među četiri najbolja i time za osiguranu bronzu, a protivnik će mu biti Moldavac Čiriakov Andrei.

foto: BSS (Dragana Stjepanovic)

„Dosta je bio čudan protivnik, pokušao je da mi namesti neke zamke, ali mu nisam dozvolio da me pređe. Probao je da me jaše nakon čega sam ga oborio i dobio sam opomenu od sudije. Ovo je naš ring, ovo je Srbija i moramo da se pokažemo u najboljem svetlu. Publika mi je dosta pomogla jer me je bodrila maksimalno. Hteo bih da se zahvalim prvo Bogu što mi je dao snage, a onda svima koji su mi pružili šansu da se pokažem. Dajem vam reč da ću uzeti medalju za Srbiju, ne znam koje će boje biti, ali ću je osvojiti. Pozivam sve ljude da dođu da nas bodre i budu svedoci pisanja istorije“ – istakao je srpski boks reprezentativacVeljko Ražnatović.

