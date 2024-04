BOKSERA IZ HRVATSKE NIKO NIJE UDARIO! Direktor BS Srbije Mane Marčeta otkriva za Kurir: U policijskom izveštaju piše da je SAM PAO

Bokser iz Hrvatske Nikica Radonić prijavio je da su ga tokom EP u Beogradu napala nepoznata lica. Direktor Boskerskog saveza Srbije Mane Marčeta rekao je za Kurir da u policijskom izveštaju stoji da niko nije udario boksera iz Splita.

foto: Printscreen

Vest su u ponedeljak uveče plasirali mediji iz Hrvatske, da je u Beogradu napadnut njihov bokser u poluteškoj kategoriji Nikica Radonić od strane nepoznatih huligana. Bokser iz Splita rekao je u policiji da su ga napala trojica huligana u parku pored hotela, te da je izvrnuo nogu plašeći se da jedan od napadača ima nož, za koji nije bio siguran da ga je video.

- Izašao sam iz hotela u kojem smo bili smešteni malo da protrčim i vežbam. U jednom trenutku u parku mi je prišao jedan tip sa leda sa recenicom "da vidim kako ti to radiš", dok su me druga dva njegova pomagaca opkolila. Nisam bio sto posto siguran da li jedan od njih ima nož, pa sam se izmakao i prošao kraj ovog, a dok sam kretao sam izvrnuo nogu. Nisam pretrpeo nijedan udarac, ali sam se srušio na nogu i završio u Hitnoj pomoći. Potom sam dobar deo dana proveo u policiji - rekao je Radonić za "Slobodnu Dalmaciju", pa dodao:

- Natekla mi je noga, ne mogu se dobro da se oslonim na nju, da je borba za pet dana mogao bih ući u ring, ovako teško. Nisam očekivao ovo, to su verovatno neki huligani i narkomani koji se okupljaju u tom parku kako su mi posle rekli u policiji.

foto: Printscreen

Mane Marčeta, direktor BSS, smatra da nema potrebe dizati tenzije.

- Koliko imam informaciju, zvanično se ništa nije desilo. On je bio u policiji, niko ga nije napao, niti ga je bilo ko udario. Sam je pao. Tako piše u policijskom izveštaju. To je ono što ja znam - rekao je Mane Marčeta, direktor BSS i nastavio:

- To je moglo svakome da se desi. Ne vidim zašto tolika tenzija iz komšiluka.

Ljudi iz organizacije Evropskog prvenstva bili su od pomoći Nikici Radoniću.

- Uradili smo sve što je do nas. Čim smo dobili informaciju, odmah smo boksera odveli u bolnicu. Posle pregleda, odvezli smo ga do policijske stanice, gde je dao izjavu. Posle toga vratili smo ga u hotel. Bokseri su smešteni u hotelu M. Zašto je on izlazio tokom noći i šta se desilo, ne znam. Nisam pametan, šta bih više rekao. Ne verujem da je bilo šta bilo na nacionalnoj osnovi - istakao je Mane Marčeta.

