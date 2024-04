"SIGURNOST NAM NIJE UGROŽENA, U HRVATSKOJ TRENERCI IZLAZIMO NAPOLJE" Oglasio se selektor naših komšija: Lepo se osećamo u Beogradu

Bokserska reprezentacija Hrvatske boravi u Beogradu na Evropskom prvenstvu, a posle napada na Nikicu Radonića ostatak tima iz susedne zemlje ističe da nisu ugroženi i da se odličnu osećaju u Beogradu.

- Sigurnost nam nije ugrožena. Evo, naše devojke odlaze i u hrvatskoj trenerci u obližnju prodavnicu, svi odemo do kafića, sve bez ikakvog problema. A taj se incident mogao dogoditi bokseru iz bilo koje države. On nije nosio hrvatska obeležja, niti je bio u krugu dvorane ili hotela, išao je da trči u park, gde su ga dvojica-trojica pitala šta to radi, čime se bavi, pa kad im je odgovorio da je bokser, rekli su da im pokaže kako to radi, jedan je hteo da ga udari, i on se okrenuo i otrčao dalje, izbegao je konflikt, ali je pritom pogrešno stao - rekao je selektor Hrvatske Pero Veočić.

Svetski i evropski šampion u kategoriji do 86kg rekao je treneru šta se dogodilo u obližnjem parku.

- Prijavio mi je što se dogodilo, ne mogu reći ni da je to bio napad, ljudi iz naše delegacije pozvali su policiju, on je tražio da ode u Hitnu pomoć da slika nogu, nije ništa slomio, ali otekla mu je i šepa pa se ne oseća spremnim za borbu te je otišao kući u Split. Nagovarao sam ga da ostane, makar do vaganja, jer borba je trebalo da mu bude tek za dva dana. Ali nije psihički izdržao. U prvoj borbi je zaradio dva šava jer je dobio udarac laktom, pa taj incident, pa povreda noge, a i supruga ubrzo treba da mu se porodi... Sve mu se nakupilo- rekao je šef stručnog štaba "Vatrenih".

Dok iz splitskog kluba čiji je Radonić član pozivaju savez i državu na reakciju hrvatski sportisti se u Beogradu osećaju komforno i nemaju nikakvih problema.

- Nismo se žalili ni na šta, jako se dobro osećamo ovde, organizacija je odlična, njega su domaćini vozili i u policiju i u bolnicu, maksimalno su korektni, a čak i u dvorani gladatelji navijaju za naše borce - zaključio je Veočić.

