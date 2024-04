NI SLOVO O PARTIZANOVOM ZIDU ĆUTANJA! Milojević jasan pred polufinale Kupa: "Znam šta ćete me pitati, to NE ŽELIM da komentarišem"

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u sredu od 19 časova na Marakani odmeriće snage u polufinalu Kupa Srbije.

Klub iz Humske odlučio se za zid ćutanja i otkazao je svoju konferenciju za medije, dok se ispred Zvezde medijima obratio šef stručnog štaba, Vladan Milojević.

- Pre par dana smo imali konferenciju posle utakmice i sigurno ono što prvo treba da naglasim da je Kup jedno takmičenje koje se igra na ispadanje, najmasovnije takmičenje i od samog početka je specifično. Nije kao u prvenstvu gde imate dodatnih utakmica gde možete da popravite bodovni saldo i mesto na tabeli. Igramo protiv večitog rivala, veliki je ulog, pobedniku donosi plasman u finale! Naše su ambicije da idemo do kraja i osvojimo Kup. Danas imamo poslednji trening, mislim da smo spremni, nedoumica nemamo, dobro se poznajemo i igraće se utakmica kao i svaka kada se igra derbi. Nadam se dobroj utakmici i poseti - počeo je priču Milojević, pa se dotakao i svojih napadača:

- Realizacija je nešto što se pokazalo kao problem, ali mi stvaramo šanse. Nadam se da će doći vreme kada ćemo moći da ih realizujemo na pravi način. Svaki napadač želi da da gol, potrebna je i koncentracija. Partizan ima i odlične golmane, Jovanovića i Krunića... Mi hoćemo da verujemo da treba da bude veća koncentracija, ali zavisi od situacije.

foto: Starsport©

O situaciji u Partizanu nije želeo da govori.

- Pošto znam šta ćete me pitati, ja ne želim da komentarišem i neću da komentarišem šta se tamo događa. Sve komentare u vezi svega ostalo... Niti me dotačinje, niti želim da komentarišem. To je pitanje za njih, ne za mene!

Milojević je bio i igrač i trener na derbiju, a ovako vidi te uloge.

- Kada ste igrač na dosta toga možete da utičete u igri, a kao trener na neke stvari. Nekako i jeste slično, ali sa druge strane možda i nije. Derbi je posebna utakmica, posebna draž. To je večiti rival, pozitivno sportsko rivalstvo postoji i uvek je lepo.

Da li Zvezdi zid ćutanja u Humskoj remeti planove?

- Moje planove ne remeti uopšte. Mi se spremamo da igramo utakmicu i sve ostalo me uopšte ne remeti.

Kakva je kadrovska situacija?

- Rodić nije trenirao dva dana, videćemo šta će reći medicinski tim. Imamo par igrača koji se žale, videćemo danas na treningu kakva je situacija.

foto: Starsport©

Da li Điga može umesto Rodića?

- Điga je jedan dobar igrač i odradio je ono što je trebalo da uradi kada je ušao umesto Rodića. Dao je maksimum i odigrao je šta je trebalo da odigra. Drago mi je da imamo igrače koji su u svakom trenutku spremni da se žrtvuju za tim.

Govorio je i o Šerifu Endijaju.

- Puno puta sam pričao, imam poverenje u svakog igrača i moj je posao da izvučem maksimum od njih. Da bi se izvukao maksimum mora i igrač da trenira i radi, te da podredi neki svoj egoizam timu kako bi bio na najboljem nivou. Javnosti se uvek neki igrač sviđa, neki ne sviđa, ali to su neke stvari ukusa. On treba da radi šta treba da radi, da može bolje, sigurno može, ali radiće, pa ćemo videti na kraju sezone.

Još jednom se osvrnuo na sastav.

- U zavisnosti od današnjeg treninga videćemo u kom ćemo sastavu izaći. Ja jako cenim mišljenje igrača i uz mišljenje lekarskog tima mi je bitno i šta oni kažu. U razgovoru posle treninga ćemo videti koji će sastav izaći na teren.

Suđenje nije želeo da komentariše, ali taktiku Partizana na prošlom derbiju jeste.

- Neću o suđenju da pričam, to nemojte da me pitate. Partizan nas nije iznenadio posebno, videlo se da su im mehanizmi promenjeni u odnosu na prethodnu utakmicu. Sad su promenili taktiku, oni su jedna dobra ekipa sa dobrim igračima, ali ne mogu da nas iznenade, isto kao što ni mi njih ne možemo da iznenadimo. Može da bude drugačija utakmica sada samo zato što je Kup u pitanju, videćemo šta je moj kolega Duljaj pripremio, videćete i šta smo mi pripremili i očekujem dobru utakmicu i nadam se da će navijači biti zadovoljni.

foto: Starsport©

Izrazio je za kraj saučešće porodici preminulog Dragana Gagija Milanovića, dugogodišnjeg ekonoma Crvene zvezde.

- Hteo sam ovim putem da izrazim saučešće porodici našeg Gagija, ekonoma koji je preminuo, to je jedan tužan detalj koji nam se desio - završio je konferenciju Milojević.

