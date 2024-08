(UŽIVO) SRBIJA - JAPAN: Naš džudo miks tim u borbi za POLUFINALE!

Džudo miks tim Srbije u četvrtfinalu Olimpijskih igara boriće se protiv Japana, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog događaja možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

UŽIVO PRENOS:

Srbija - Japan

UOČI BORBI:

Srpski džudo miks tim na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljaće Strahinja Bunčić, Nemanja Majdov, Aleksandar Kukolj, Milica Nikolić, Marica Perišić i Milica Žabić.

Prvi protivnik našoj reprezentaciji bila je selekcija Holandije i pobedom u ovom meču (4:2) naš tim stigao je do četvrtfinala gde će se boriti protiv Japana koji je savladao Španiju (4:3). Ako vas zanima šta se sve dešavalo na meču protiv Holandije gde je viđena velika drama, više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

Sistem takmičenja je sledeći - održaće se šest borbi sledećim redosledom - žene do 57 kg, muškarci do 73 kg, žene do 70 kg, muškarci do 90 kg, žene preko 70 kg i muškarci preko 90 kg, a pobednik u ukupnom plasmanu otići će dalje. Ako posle šest borbi bude nerešeno, održaće se jedna dodatna borba koja će odlučiti o plasmanu.

Ako pobede Japance, naši reprezentativci proći će u polufinale, ali i ako izgube nastaviće takmičenje u repasažu.

Džudo je na ovim Olimpijskim igrama dospeo u centar pažnje u Srbiji i to zbog Nemanje Majdova, Aleksandra Kukolja i Milice Žabić, a šta se sve dešavalo u Parizu možete pronaći na sledećim linkovima: