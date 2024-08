(UŽIVO) SRBIJA - HOLANDIJA: Džudo miks tim u borbi za četvrtfinale! DRAMA u Parizu! Majdov JUNAČKI do važnog boda!

foto: Kurir

Džudo miks tim Srbije u subotu od 8.42 krenuće u borbu za četvrtfinale Olimpijskih igara i to protiv Holandije, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog događaja možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

UŽIVO PRENOS:

Srbija - Holandija 3:2

8.36 - Borba odluke vodiće se između Aleksandra Kukolja i Mičela Korela. I ovde ćemo gledati produžetak!

8.35 - Milica Žabić je ekspresno savladala Marit Kamps!

8.24 - Prvi put posle haosa sa sudijama na tatami izlazi Nemanja Majdov i to protiv Noela van Tenda. Velika borba vodi se između Majdova i Van Tenda, ušlo se u produžetak. Posle treće kazne za Holanđanina, Majdov je pobedio u ovom meču!

8.22 - U borbi broj tri Srbiju će predstavljati Marica Perišić. Njena protivnica biće Joana van Lišut. Nažalost, Marica Perišić nije uspela da savlada svoju rivalku i Holandija opet vodi.

8:18 - Strahinja Bunčić je sledeći na tatamiju protiv Tornike Tsjakandoea. Dobio je Bunčić svoju borbu iponom i poravnao je na 1:1.

8.15 - Prva je na tatami izašla Milica Nikolić i to protiv Džuli Beurskens. Holanđanka je brzo rešila ovu borbu u svoju korist i donela prednost Holandiji.

UOČI BORBI:

Srpski džudo miks tim na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljaće Strahinja Bunčić, Nemanja Majdov, Aleksandar Kukolj, Milica Nikolić, Marica Perišić i Milica Žabić.

Prvi protivnik našoj reprezentaciji biće selekcija Holandije, a pobednik ovog meča plasiraće se u četvrtfinale. Sistem takmičenja je sledeći - održaće se šest borbi sledećim redosledom - žene do 57 kg, muškarci do 73 kg, žene do 70 kg, muškarci do 90 kg, žene preko 70 kg i muškarci preko 90 kg, a pobednik u ukupnom plasmanu otići će u četvrtfinale.

Biće ovo prvi izlazak na tatami srpskih džudista Nemanje Majdova i Aleksandra Kukolja posle skandala i haosa sa sudijama u pojedinačnoj konkurenciji. Šta se tu sve dešavalo možete pronaći na sledećim linkovima:

Takođe, ponovo će se boriti i Milica Žabić koja je bila blizu medalje u pojedinačnoj konkurenciji, ali nažalost nije uspela da osvoji bronzu.

