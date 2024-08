SRUŠENI SNOVI O MEDALJI! Majdov i Kukolj izgubili odlukama SUDIJA, Milica Žabić kao FURIJA, ali nije mogla sve sama! Velika ŠTETA!

foto: Kurir

Džudo miks tim Srbije završio je takmičenje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Naša reprezentacija poražena je od Brazila rezultatom 4:1, te nije uspela preko repasaža da stigne u priliku da se bori za bronzu. Nemanja Majdov i Aleksandar Kukolj poraženi su odlukama sudija, dok su Milica Nikolić i Marica Perišić izgubile iponom.

Milica Žabić kao furija savladala je Beatriz Souzu, ali nije mogla sve sama, pa je naša reprezentacija ostala na samo jednoj pobedi. Velika šteta jer deluje da su Majdov i Kukolj bili jako blizu trijumfa i nijanse su odlučile u njihovim borbama.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog događaja mogli ste pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

UŽIVO PRENOS:

Srbija - Brazil 1:4

12.27 - Milica Nikolić sledeća je na tatamiju i boriće se protiv Rafaele Silve. Brazilka je pobedila i odvela svoj tim u borbu za bronzu.

12:17 - Aleksandar Kukolj boriće se sa Rafaelom Silvom. I Kukolj je poražen odlukom sudije, posle produžetka, Brazilci vode sa 3:1.

12.16 - Milica Žabić na spektakularan način za nekoliko sekundi dobija Beatriz Souzu.

12.05 - Nemanja Majdov će se boriti protiv Rafaela Vaseda. Meč Majdova ponovo ulazi u produžetak. Da li je moguće?! Treća šido kazna za Majdova! Ponovo je na isti način poražen!

12.02 - Prva će na tatami Marica Perišić koja se bori sa Ketlin Kvadros. Brazilka je iponom srušila našu Maricu i Srbija gubi sa 1:0.

UOČI BORBI:

Srpski džudo miks tim na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljaće Strahinja Bunčić, Nemanja Majdov, Aleksandar Kukolj, Milica Nikolić, Marica Perišić i Milica Žabić.

Prvi protivnik našoj reprezentaciji bila je selekcija Holandije i pobedom u ovom meču (4:2) naš tim stigao je do četvrtfinala gde je poražen od Japana (4:1). Ako vas zanima šta se sve dešavalo na meču protiv Holandije gde je viđena velika drama, više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

Šta se sve dešavalo protiv Japana možete pronaći na sledećim linkovima:

Sistem takmičenja je sledeći - održaće se šest borbi - žene do 57 kg, muškarci do 73 kg, žene do 70 kg, muškarci do 90 kg, žene preko 70 kg i muškarci preko 90 kg, a pobednik u ukupnom plasmanu otići će dalje. Ako posle šest borbi bude nerešeno, održaće se jedna dodatna borba koja će odlučiti o plasmanu.

Kako bi došli u priliku da se bore za bronzu naši džudisti i džudistkinje moraju da sruše Brazil.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:02:15 REALNA PRIČA - ALEKSANDAR KUKOLJ - 13.12.2022.