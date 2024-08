RASKINUO UGOVOR SA ZVEZDOM, PA UZEO PUŠKU U RUKE I RATOVAO ZA HRVATSKU! Život mu uništila TRAGEDIJA, sada BIJE BITKU protiv Srbije

Vaterpolo reprezentacija Srbije boriće se za treću uzastopnu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama (nedelja, 14.00), a rival "Delfinima" u Parizu biće selekcija Hrvatske koju sa klupe predvodi Ivica Tucak koji ima burnu životnu priču.

Napustio Beograd i otišao u rat

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu.

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

Brutalno vređao srpskog sudiju

Na meču protiv Grčke na ovogodišnjim Olimpijskim igrama (Hrvati slavili 14:13) Ivica Tucak imao je jednu sramnu situaciju u kojoj je brutalno vređao srpskog sudiju Vojina Putnikovića koji je dosudio isključenje bez prava zamene Matiasu Biljaki.

- Onaj "violence", za šta mi radimo tri godine, š...ak jedan - vikao je Tucak, pre nego što je nastavio.

- Dođi ovde, dobićemo ovu utakmicu, želim ovaj karakter do kraja. Mamu ti j...m bezobraznu.

Želi zlato

Pred meč protiv Srbije u finalu Olimpijskih igara Tucak nije krio da želi zlatnu medalju.

- Otvorili smo vrata raja, došli smo do ovoga, ja za to živim. Idemo po zlato. Može se dogoditi da ga ne osvojimo, ali ja sam uveren da mi imamo snagu da odemo do kraja. Čestitam i reprezentaciji Srbije, treće uzastopno finale Igara, svaka im čast - rekao je on.

Žalio se na hranu u Parizu

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak žestoko je kritikovao organizaciju Olimpijskih igara u Parizu.

- Vrlo malo odmora ima. Idemo sada nešto da pojedemo u Hrvatsku kuću jer u olimpijskom selu je hrana katastrofalna. Negde kada završe Olimpijske igre daću svoj osvrt na sve, a za sada sam usredsređen na takmičenje. Ako igrači moraju da jedu paštetu i sir onda ne znam koji je smisao svega. No, kako nama tako i drugima. Idemo nešto da pojedemo, idemo da osetimo meso... Gužve su ogromne, loša je hrana. To nije primereno za ono šta je sportisti potrebno, a jedino treba da ima dobar krevet i da može nešto dobro da pojede. No, to u ovom slučaju nije niti jedno, niti drugo. Lako je za mene, ali ti momci igraju - grmeo je Tucak.

