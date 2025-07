- Po iskustvu i znanju mogu da se stavim u tu grupu ljudi! I da ta grupa ljudi radi i podigne na nivo da svaka baza od centara ima svog predstavnika koji će na sastanak donositi predloge koji igrač bi mogao da bude zanimljiv iz kog regiona. Ja sam siguran, da bi tu ideje, poput one moje da pravimo festival futsala za igrače do 21 godine, jednom u Aranđelovcu, drugi put u Subotici, treći put u Kragujevcu, četvrti put u Beogradu… Ili da dođe Loznica, na primer, kao šampion, da igra sa reprezentacijom lokalnih igrača, gde bi se napunila hala zbog te lokalne dece… To bi bio pravi put za razvoj srpskog futsala. Gde bi se podglo sve na viši nivo u svakom smislu. I gde bismo se zaštitili u strukturama sportskim, time što bismo imali svoju Uniju koja bi izašla ispred Saveza i tražila da se dobiju sredstva koja se inače ne dobijaju. Već se sredstva namenjena futsalu slivaju u fudbal i nenamenski se troše. Ko radi i šta radi neka mu je na čast, ali to mora da se pokrene sa mrtve tačke! I, tu moraju biti ljudi iz sveta futsala iz cele Srbije.