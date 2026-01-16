SRBIJA - FRANCUSKA: Delfini bez Mandića jurišaju ka završnici EP
Vaterpolisti Srbije igraju protiv Francuske prvi meč druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu.
Utakmica počinje u 20.30 časova.
Dušan Mandić preskače i Francusku
Srpski vaterpolista Dušan Mandić neće biti na raspolaganju ni na ovom meču zbog suspenzije Evropske federacije za vodene sportove (European Aquatics). Razlog je „brutaliti“ koji mu je dosuđen u velikoj pobedi Srbije protiv Španije. On je sa tribina odgledao duel protiv Izraela, a već u narednom biće ponovo u bazenu.
Delfini favoriti protiv Francuza
Srpski vaterpolisti su favoriti u duelu protiv Francuske, ali je protivnik dokazao poslednjih godina da je napredovao.
Delfini su zaboravili nešto slabiji start EP i pobedu protiv Holandije tek posle penala, pa su redom pali Španci i Izraelci. Ukpuno pet bodova je Srbija prenela u ovu fazu turnira.
Francuska u ovom momentu nema niti jedan bod i ovaj duel bi naši momci morali da shvate ozbiljno, jer se trenutno nalaze u dobroj poziciji u borbi za polufinale.