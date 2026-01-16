Svi događaji
Od najnovijeg
19:47

Selektor Francuske pred Srbiju

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA JE PRVI FAVORIT ZA ZA ZLATO! Proslavljeni Hrvat nahvalio Delfine, pa im zapretio...
Vaterpolo Srbija Svetsko prvenstvo.jpg

19:46

Kalkulacije

Ne propustiteOstali sportoviSPALA KNJIGA NA TRI SLOVA - DELFINI ZNAJU ŠTA IM JE ČINITI: Crvena furija učinila uslugu Srbiji i otpisala Crnu Goru iz borbe za polufinale! Ovo je meč odluke!
Vaterpolisti Srbije

19:44

Španija razbila Crnu Goru

Ne propustiteOstali sportoviŠPANIJA DEKLASIRALA CRNU GORU: Evo šta to znači za Srbiju
Vaterpolo, Španija, Crna Gora

16:47

Dušan Mandić preskače i Francusku

Srpski vaterpolista Dušan Mandić neće biti na raspolaganju ni na ovom meču zbog suspenzije Evropske federacije za vodene sportove (European Aquatics). Razlog je „brutaliti“ koji mu je dosuđen u velikoj pobedi Srbije protiv Španije. On je sa tribina odgledao duel protiv Izraela, a već u narednom biće ponovo u bazenu.

16:41

Delfini favoriti protiv Francuza

Srpski vaterpolisti su favoriti u duelu protiv Francuske, ali je protivnik dokazao poslednjih godina da je napredovao.

Delfini su zaboravili nešto slabiji start EP i pobedu protiv Holandije tek posle penala, pa su redom pali Španci i Izraelci. Ukpuno pet bodova je Srbija prenela u ovu fazu turnira.

Francuska u ovom momentu nema niti jedan bod i ovaj duel bi naši momci morali da shvate ozbiljno, jer se trenutno nalaze u dobroj poziciji u borbi za polufinale.