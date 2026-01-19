Slušaj vest

I pored toga što EHF (Evropska rukometna federacija) nije dozvolio našim komšijama da sa razglasa puštaju pesme osvedočenog srbomrzca Marka Perkovića Tompsona, stihovi jedne od njegovih numera ipak su se čuli u subotu uveče u švedskom gradu Malme.

Rukometna reprezentacija Hrvatske na Evropskom prvenstvu

Zbog svega se EHF oglasio i u odgovoru za švedski list Aftonbladet istakao je kako su Hrvati više puta upozoreni da ne puštaju Tompsona.

- Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pesma pusti - i zahtev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pesma uopšte ne predstavlja vrednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže - naveli su iz EHF.

Sada se o svemu oglasio i predsednik Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislav Grahovac koji je za "Večernji list" odgovorio na optužbe.

- Mene lično niko nije kontaktirao i mislim da je vreme da takve stvari prestanemo da komentarišemo. Potpuno smo koncentrisani na rukomet i nastojanje da budemo najbolji što možemo - istakao je on.

Još dalje je otišao tim menadžer Hrvatske, Ivica Maraš, koji se napravio blesav i istakao da ovo uopšte nije Tompsonova pesma.

- Ništa službeno nismo dobili, pa ne možemo ništa ni reći. Pesma je prvo od Ninčevića i nije od Tompsona, i pevaju je Hrvatske ruže. Ozbiljni su Šveđani i ne bi pustili pesmu da je išta sporno, a je li to natpis nekog lista ili nešto drugo, ne znam. Koncentrisani smo na rukomet - dodao je on.

Sporna pesma Marka Perkovića Tompsona zove se "Ako ne znaš što je bilo".

