SRBIJA - AUSTRIJA: Dejan Milosavljev doneo Orlovima vođstvo na poluvremenu! Ovaj rezultat nas vodi u dalju fazu
Rukometaši Srbije od 18 časova u danskom Herningu igraju protiv Austrije meč trećeg kola prve faze Evropskog prvenstva.
Srbija je u prvom kolu poražena od Španije, a zatim je savladala Nemačku.
U slučaju trijumfa nad Austrijom, Orlovi će obezbediti prolaz dalje.
Ukoliko Nemačka savlada Španiju, Srbija bi grupnu fazu završila kao prvoplasirani tim i u narednu rundu preneli dva boda. Ako Srbija pobedi Austriju, a Španija bude bolja od Nemačke, nacionalni tim će se plasirati dalje, ali bez prenetih bodova. U tom scenariju Srbija bi zauzela drugo mesto u grupi.
Postoji i varijanta u kojoj bi remi sa Austrijom bio dovoljan za plasman u drugu fazu, ali samo ukoliko Španija pobedi Nemačku – tada bi Srbija prošla kao drugoplasirana, bez bodova.
Postoji, međutim, i "ludi" scenario gde Orlovi i sa porazom idu dalje.
Ukoliko Srbija izgubi od Austrije sa najviše dva gola razlike, a Nemačka izgubi od Španije, Srbija ide dalje.
Takođe, Srbija ide dalje sa porazom od tri gola razlike uz postignutih najmanje 28 golova.
30'
Auh, šteta. Huteček je pogodio 13:12. Pogodak iz teške situacije, u trenutku kada su sudije podigle ruku za pasivan napad.
Kukić je zaustavljen za sedmerac. Šteta, Bergman, rezervni golman, zaustavlja šut Nemanje Ilića.
Bravo, Dejane! Milosavljev zaustavlja poslednji napad Austrijanaca, ostaje 13:12. Milosavljev ima sedam odbrana.
29'
Kakav nalet Srbije! Nova osvojena lopta, a Nemanja Ilić u kontri postiže svoj šesti gol - 13:11. Pešmalbek je prethodno presekao akciju Austrijanaca.
25'
Dodić za izjednačenje - 10:10. Sa igračem manje, u situaciji kada smo imali pravo na samo dva dodavanja.
Austrijanci ponovo vode, Frimel je realizovao sedmerac - 10:11. Srbija je i dalje sa igračem manje.
24'
Nemanja Ilić u situaciji sa igračem manje postiže gol - 9:10. Peti njegov gol.
Neverovatna greška Srbije. Na terenu smo imali nedozvoljenog igrača više. Dva minuta za Marsenića i napad za Austriju. Srbija će više od pola minuta igrati sa dva igrača manje.
Milosavljev brani u situaciji sa dva igrača manje. Njegova šesta odbrana.
21'
Neverovatno, Austrijanci u poslednjem dodavanju preko Vagnera stižu do novog gola - 7:8. Njegov treći pogodak.
Greška Srbije, Mar u kontri pogađa za plus dva - 7:9.
19'
Milosavljev skida još jedan zicer "jedan na jedan". Peta njegova odbrana.
Vagner drugim golom vraća prednost Austriji - 6:7.
17'
Nemanja Ilić ponovo pogađa iz sedmerca - 6:5. Njegov drugi gol iz sedmerca, ukupno treći na meču.
16'
Bilik pogađa za izjednačenje - 5:5. Srbija je propustila napad za plus tri, a Austrijanci su postigla dva brza gola.
Razbranio se i golman Austrije Mestl, već ima pet odbrana.
15'
Nig posle pet i po minuta postiže gol za Austriju - 5:4. Prvi gol desnog krila Austrijanaca.
13'
Srbija ima plus dva! Darko Đukić je strelac - 5:3.
Šteta, propustili smo napad za plus tri.
12'
Prvo vođstvo Srbije, ukrao je loptu Nemanja Ilić i potom pogodio prazan gol Austrijanaca - 4:3. Drugi gol Nemanje Ilića.
8'
Auuu, kakva odbrana Dejana Milosavljeva" Zaustavio je kontru Austrije jedan na jedan. Nažalost, napad za sada ne prati ritam odbrane.
6'
Milosavljev je upisao drugu odbranu na meču.
Tako je, Uroš Borzaš stavlja Srbiju na listu golova - 1:2.
4'
Vagner pogađa drugi gol za Austriju - 0:2. Nervozan početak Srbije, bez gola smo pet minuta.
3'
Austrija je stigla do vođstva golom Keflera - 0:1.
Upisali smo prvu odbranu Dejana "Bande" Milosavljeva.
Kum "ministra odbrane" Srbije igra za Austriju
Reprezentacija Austrije prepuna je rukometaša čije se prezime završava na "ić", ili su poreklom sa naših prostora.
Među njima je i Nemanja Beloš.
Momak iz Mokrina je jedan od najbitnijih igrača našeg rivala. Nažalost, nikada nije zaigrao za Srbiju, pošto nikada nije dobio poziv.
Zanimljivo je da je Beloš kum Dejanu Milosavljevu, golmanu reprezentacije Srbije.
Tabela
Sastav
SRBIJA - AUSTRIJA
Sudije: Mirza Kurtagić i Matijas Vetervik (Švedska)
SRBIJA: Cupara (g), Milosavljev (g), Vorkapić, Jevtić, Borzaš, Kojadinović, Nemanja Ilić, Vanja Ilić, Damjanović, Kukić, Mitrović, Tasić, Dodić, Đukić, Pešmalbek, Marsenić. Selektor: Raul Gonzales
AUSTRIJA: Mestl (g), Bergman (g), Vagner, Bilik, Huteček, Frimel, Nig, Mar, Kofler, Božović, Petrušić, Mozer, Beloš, Herburger, Živković, Dambek. Selektor: Iker Romero