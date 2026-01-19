Rukometaši Srbije od 18 časova u danskom Herningu igraju protiv Austrije meč trećeg kola prve faze Evropskog prvenstva.

Srbija je u prvom kolu poražena od Španije, a zatim je savladala Nemačku.

U slučaju trijumfa nad Austrijom, Orlovi će obezbediti prolaz dalje.

1/4 Vidi galeriju Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Ukoliko Nemačka savlada Španiju, Srbija bi grupnu fazu završila kao prvoplasirani tim i u narednu rundu preneli dva boda. Ako Srbija pobedi Austriju, a Španija bude bolja od Nemačke, nacionalni tim će se plasirati dalje, ali bez prenetih bodova. U tom scenariju Srbija bi zauzela drugo mesto u grupi.

Postoji i varijanta u kojoj bi remi sa Austrijom bio dovoljan za plasman u drugu fazu, ali samo ukoliko Španija pobedi Nemačku – tada bi Srbija prošla kao drugoplasirana, bez bodova.

Postoji, međutim, i "ludi" scenario gde Orlovi i sa porazom idu dalje.

Ukoliko Srbija izgubi od Austrije sa najviše dva gola razlike, a Nemačka izgubi od Španije, Srbija ide dalje.