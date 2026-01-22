Slušaj vest

Vaterpolisti Italije slavili su nad Hrvatskom sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. Na taj način zakazali su meč sa Srbijom i poslali Hrvate kući, a javnost u regionu definitivno žali jer neće videti balkanski klasik u polufinalu.

Razočarali su Hrvati svoje navijače, a selektor Ivica Tucak takođe je bio nezadovoljan po završetu meča protiv Italije.

- Nismo bili vredni pobede, previše dekoncentracije, previše grešaka, igrač više se nametnuo kao problem, nepronalaženje situacija, a onda kada smo pronašli situacije, onda smo ih promašili. Celu utakmicu smo se tražili, trošili previše energije, u bitnim situacijama smo tražili rešenja van svake pameti i zaslužena pobeda Italije - istakao je Tucak, pa dodao:

- Statistički nije bio dobar igrač više, preveliki broj isključenja na obe strane, to je sada takav vaterpolo, imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili, pucali smo i tražili smo individualna rešenja, kada je trebalo da igramo timski i da budemo lucidni, izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Sve smo pokušali što smo mogli, to sam rekao i igračima, nismo imali pravu energiju.

Kada je sve puklo?

Kada je sve puklo kod vaterpolista Hrvatske? Tačan razlog ni trenutak nisu poznati, ali mnogi su počeli da sumnjaju da nešto ne valja posle jednog tajm-auta protiv Italijana koji je bio veoma buran. Ivica Tucak kao da je izgubio kontrolu nad igračima, te je u sekundi njihovu raspravu morao da prekine sočnim psovkama.

- Alo, 'alo, dosta više - mir. Koja nam je pi**a materina od početka? Polako - grmeo je Tucak, pokušavajući da vrati mir među svoje vaterpoliste.

Na kraju nije uspeo u tome, a snimak haosa među hrvatskim vaterpolistima je isplivao u javnost i postao viralan. Pogledajte kako je sve izgledalo:

Na kraju su Italijani ipak slavili i zakazali meč sa Srbijom u polufinalu, a Ivica Tucak u svoju biografiju neće moći da doda medalju sa Evropskog prvenstva u Beogradu. Životnu priču selektora Hrvatske koja je definitivno materijal za film, možete pročitati na sledećem linku, ali i u nastavku teksta.

Ivica Tucak, životna priča

Bivši vaterpolista i dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Ivica Tucak, početkom 90-ih potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, međutim, kada je počeo rat u Jugoslaviji odlučio je da prekine saradnju sa beogradskim klubom i napusti Srbiju.

Jednom prilikom hrvatski stručnjak je otrkio da se nikada nije pokajao zbog te odluke i da bi i danas isto postupio.

''Hronologija je vrlo jednostavna. Ja sam potpisao ugovor za Zvezdu pred rat, na poziv trenera Nikole Stamenića koji me je trenirao u repreznetaciji Jugoslavije. Tada je Zvezda pokušala, a kasnije je i uspela da napravi velik tim. Otišao sam na njegov poziv, sa željom da napravim napredak u karijeri, međutim rat je to sve prekinuo'', ispričao je Tucak pre nekoliko godina tokom gostovanja u podkastu "Inkubator", prisećajući se tog dela svoje karijere.

Vratio se u Šibenik i kasnije priključio ratu

"Nakon godinu dana, u maju te 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tokom leta, kratko otišao da igram u Švajcarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora sem uzeti pušku u ruke i učestvovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti ja navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor", objasnio je svoj potez Tucak i nastavio:

"Ono što je bitno... Ja sam živeo u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu... Bilo je teško trpeti. Da se sutra opet desi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i odbrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvek".

Porodična tragedija

Život proslavljenog Hrvata obeležila je jedna stravična porodična tragedija, pošto su on i supruga Marijana 2005. godine izgubili troipogodišnju kćerku Tenu. Na nju je na terasi jednog kafića u Šibeniku pao automat sa igračkama i zadobila je teške povrede glave od kojih nije uspela da se oporavi. Tucak ne voli puno da priča o tome...

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome da govorim. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najlepše i najdivnije, ma zaista najpametnije dete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživeli, znaju o čemu pričam. Osećao sam se kao da neko s mene kida živo meso. To je stanje takvog šoka u kojem čovek ne razumije ništa, buđenja nakon toga su bolna, nešto su najbolnije što čovek može da doživi. Prošlo je dosta vremena, ali dan-danas to ne mogu u potpunosti osvestiti, zašto se to moralo dogoditi?!", rekao je u jednom intervjuu Tucak.

