Slušaj vest

Pobedom u finalu EP u vaterpolu nad Mađarskom (10:7) održanom u Beogradu, Srbije je postala novi šampion Evrope.

Iako su hrvatski mediji finale najavili, ali bez imena naše zemlje, naše komšije su se na kraju ipak ispravile:

Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Finale Europskog prvenstva donosi sudar stilova; moderni, brzi Mađari protiv domaćina s punim tribinama", pisalo je u najavi finala.

SERBIA-HUNGARY_01.JPG

Ovoga puta, hrvatski mediji su jasno poručili: "Srbija je prvak Europe, u finalu zabili 10 golova Mađarima"!

Hrvatski mediji Srbija šampion Evrope
Hrvatski mediji Srbija šampion Evrope Foto: Printscren/Jutarnji list

SERBIA-ITALY_50.JPG
SERBIA-ITALY_13.JPG
SERBIA-HUNGARY_57.JPG
Dušan Mandić, Vaterpolo

