DA LI STE OVO OČEKIVALI? Evo kako su Hrvati dočekali zlato Srbije na EP u Beogradu... Sada su se ispravili!
Pobedom u finalu EP u vaterpolu nad Mađarskom (10:7) održanom u Beogradu, Srbije je postala novi šampion Evrope.
Iako su hrvatski mediji finale najavili, ali bez imena naše zemlje, naše komšije su se na kraju ipak ispravile:
"Finale Europskog prvenstva donosi sudar stilova; moderni, brzi Mađari protiv domaćina s punim tribinama", pisalo je u najavi finala.
Ovoga puta, hrvatski mediji su jasno poručili: "Srbija je prvak Europe, u finalu zabili 10 golova Mađarima"!
