Austrijska skijašica Karina Edlinger otkrila je užasnu tajnu koju je godinama čuvala.

Paraolimpijka koja od ove sezone nastupa pod zastavom Češke progovorila je o hororu koji je preživela pred najveći uspeh u svojoj karijeri.

Dve nedelje pre nego što je na Paraolimpijskim igrama u Pekingu osvojila zlatnu medalju, Karina je bila žrtva silovanja!

Osvajačica zlatne medalje na Paraolimpijskim igrama u Pekingu - Karina Edlinger

U potresnoj ispovesti koju je dala za portal "Laola1" priznala je da medalju iz Pekinga zbog toga više nikada nije pogledala.

"Proživela sam veoma mračna vremena. Mnogo sam patila zbog toga. Spolja sam bila uspešna mlada dama koja je osvajala sve što se može zamisliti, ali ono što se dešava unutar osobe, iza te fasade, nešto je sasvim drugo", počela je Edlingerova.

"Puno sam radila sa psiholozima na samu reč "Kina"... Zlatnu medalju iz Pekinga više nikada nisam pogledala", dodala je Karina.

Ona je otrila da je nakon Paraolimpijskih igara u Pekingu 14 nedelja bila na intenzivnoj terapiji.

"Iz Pekinga sam otišla pravo na terapiju. Niko ne želi da priča o mentalnom zdravlju jer svi odmah kažu: "Ti si psihički bolestan". Ljudi ne razumeju da iza sportiste stoji ljudsko biće".

Oslonac u najtežem periodu u životu bio joj je njen pas vodič.

"Preživela sam sve to najviše zahvaljujući svom psu vodiču, koji je vratio svetlost u moj život."

Karina je nedavno donela odlku da više ne nastupa za rodnu Austriju, a spekuliše se da je razlog za to loš tretman koji je imala nakon jezive traume koju je doživela.