Nakon posete Knjaževac, Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sport izjavio je da ova opština zaslužuje „čistu desetku“ kada je reč o odnosu prema sportu i razvoju sportske infrastrukture.

„Knjaževac je za svaku pohvalu, za čistu desetku. Vredni, srdačni i organizovani ljudi, sa jasnom vizijom i pogledom ka budućnosti, dočekuju vas u svakom segmentu društva. Na sastanku u Sportskom savezu vodili smo izuzetno konstruktivan i otvoren razgovor o svim temama koje se tiču života sporta u ovoj opštini na istoku naše prelepe zemlje“, poručio je Kešelj.

On je istakao da je dogovoreno da se u sportskoj sali Osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar“ zameni podloga i postavi novi parket, što će značajno doprineti daljem radu i funkcionisanju klubova.

Foto: MOS

„Knjaževac je bogat sportskom infrastrukturom – od fudbalskih terena, preko terena za košarku, odbojku i tenis, do staza za trčanje i odličnih školskih sala, u šta sam se uverio i tokom posete Osnovnoj školi ‘Dubrava’. Cilj je da deca budu u salama i na terenima, u sportu“, naglasio je Kešelj.

Tokom posete uručene su i donacije sportske opreme za više sportova, a predstavnici opštine na čelu sa predsednikom opštine istakli su da će nastaviti sa ulaganjima u sport i radom na tome da što više dece bude uključeno u sportske aktivnosti.