Na sportskim terenima i u školskim salama širom Srbije deca imaju priliku da se kroz igru, druženje i takmičenje upoznaju sa različitim sportskim disciplinama, razvijaju timski duh i usvajaju vrednosti fer-pleja.

Ove godine Igre na regionalnom nivou obeležavaju i 30 godina postojanja, a porodici Igara nedavno se pridružila i Severna Makedonija, čime je projekat dodatno proširio svoju misiju okupljanja dece kroz sport, prijateljstvo i zajedništvo širom regiona.

Ivanjica domaćin prvog Dana sporta u okviru 13. sezone

U Osnovnoj školi „Kirilo Savić“ u Ivanjici 10. marta održan je Dan sporta, a ovaj grad je po treći put domaćin događaja u okviru Plazma Sportskih igara mladih. Školska sala bila je ispunjena energijom i navijanjem najmlađih učesnika, koji su sa velikim entuzijazmom učestvovali u sportskim disciplinama.

U okviru Dana sporta održane su discipline Lino između dve vatre i atletska trka na 60 metara, u kojima su deca pokazala izuzetnu borbenost, timski duh i sportsku radost koja je obeležila čitav događaj.

Događaj je otvorio predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović, dok je događaju prisustvovao i zamenik predsednika opštine Vladimir Bojanović. Posebnu motivaciju učesnicima dala je Sara Đokić, atletičarka Atletskog kluba Javor Ivanjica, koja je kao sportski gost podelila svoja iskustva iz sporta i ohrabrila najmlađe da veruju u sebe i svoje snove.

Svečanoj atmosferi doprineo je i nastup hora devojčica Osnovne škole „Kirilo Savić“, pod rukovodstvom profesorke Anite Ivković, koji je svojim izvođenjem dodatno ulepšao ovaj sportski događaj.

Dan sporta održan u Krupnju

Karavan Igara posetio je i Krupanj, gde je 12. marta u sali Osnovne škole „Borivoje Ž. Milojević“ organizovan Dan sporta, okupivši veliki broj učenika koji su sa nestrpljenjem dočekali sportske aktivnosti i druženje.

Prisutnima se obratio predsednik opštine Krupanj Mladen Stefanović, dok je događaju prisustvovala i zamenica predsednika opštine Jovana Vasiljević, istakavši značaj ovakvih događaja za promociju sporta među decom i mladima.

Poseban trenutak događaja bilo je nošenje baklje, simboličan čin koji predstavlja zajedništvo i sportski duh Igara. Baklju su nosili Dušan Živanović i Uroš Krstić, reprezentativci Srbije u fudbalu, zajedno sa Viktorom, na oduševljenje prisutnih učenika.

Svečani početak programa obeležilo je i izvođenje himne Republike Srbije, koju je devojčica iz školskog hora otpevala a cappella, stvarajući poseban i emotivan trenutak na samom početku događaja.

Dan sporta održan i u Malom Zvorniku

Karavan Igara posetio je i Mali Zvornik, gde je 13. marta organizovan Dan sporta uz podršku lokalne zajednice i brojnih gostiju.

Prisutnima se obratio potpredsednik opštine Mali Zvornik Milisav Despotović, dok su događaju prisustvovali i predsednik Sportskog saveza Drina Filip Džinić i direktor filijale Poštanske štedionice Danijel Jakšić.

Svečani trenutak događaja bilo je nošenje baklje, koju je ponela Tamara Lukić, reprezentativka Srbije u fudbalu do 19 godina, simbolično označivši početak sportskog druženja najmlađih učesnika.

Program je dodatno ulepšao i nastup hora Osnovne škole „Branko Radičević“, koji je svojim izvođenjem uneo posebnu svečanu notu u ovaj sportski događaj.

Karavan Plazma Sportskih igara mladih nastavlja obilazak gradova širom Srbije, gde će hiljade dece imati priliku da učestvuju u sportskim takmičenjima, razvijaju ljubav prema sportu i stvaraju nova prijateljstva.

Informacije o svim događajima i aktivnostima mogu se pratiti putem zvaničnog sajta www.sportskigremladih.com

