"Bajina Bašta - mesto jakih sportskih vibracija. Danas sam zajedno sa kolegama, državnim sekretarom Ratkom Nikolićem i pomoćnikom ministra za sport Dejanom Bojovićem, a ispred Ministarstva sporta, u pratnji predsednika Opštine Milenka Ordagića obišao sportske klubove u gradu koji će ove godine biti domaćin MOSI igara i ugostiti učesnike iz ukupno 44 opštine, odnosno više od 2.500 sportista.

Ovom prilikom uručili smo sportsku opremu za klubove: košarku, šah, auto i karting.

Na ovaj način jačamo lokalne sportske klubove, pomažemo lokalnoj samoupravi i nastavljamo da pružamo snažnu podršku razvoju sporta. Radimo na stvaranju boljih uslova za bavljenje sportskim aktivnostima, posebno među decom i mladima.

Ulaganje u sport, znači ulaganje u zdravlje, zajedništvo i u budućnost lokalne zajednice", naveo je Kešelj na društvenim mrežama.