Spektakl u Smederevskoj Palanci privukao je veliki broj gledalaca, a centralni meč programa bila je borba Vasa Bakočevića i Vuka Moba.

Bakočević je nokautom stigao do pobede, a po završetku borbe otvorio je dušu za Telegraf. Za početak, pohvalio je protivnika.

- Svaka mu čast. Mi se znamo privatno, on je došao, pojavio se i nije se prodao. Ušao je i tukao se dokle god je mogao. Milo mi je da je sve prošlo i nadam se da se nije ozbiljnije povredio. Pao je jednom, drugi put, a treći put je stvarno moralo da se prekine. Možda čak i drugi put, jer je bio baš umoran, a i brojali su mu dugo. Između rundi je bilo dva minuta odmora, što ja ne kapiram, ja sam navikao da ustajem posle 50 sekundi, to radim ceo život - rekao je Bakočević, pa se osvrnuo na to što je Vuk Mob bio daleko teži od njega pre meča:

- Osetio sam tu težinu samo kad se razmaše, pa u klinču kad me ponese. Ali udarac... nije me čisto pogodio ničim da bih osetio. Treba biti oprezan, to su teškaši, ali ja sam se tukao sa likovima od 130 i 150 kila, poput "The Freeze-a" koji ima ruku 4XL. Kad te on grune, to je problem, ovo je bilo top.

Pohvalio je Bakočević i atmosferu u Smederevskoj Palanci.

- Ring-side je došao ljudima do dupeta, ušli su unutra da se slikaju. Bilo je dosta dece, dosta ljudi koji ovo vole. Ja se ne zezam, ovo je budućnost. Ovo se u Americi, Poljskoj i Rusiji radi godinama. Treba ovo iskoristiti, ovo je sport. Evo Vuk nije pio mesec dana, trenirao je, ali opet, treba paziti glavu...

Zatim je dao i jednu diskutabilnu izjavu posle koje je sočno opsovao.

- Uopšte nemam blama, da me zovu invalida da bijem u kolicima - ja bih pristao! Ne sad kao "LOL", nego ljudi, mislite li da će meni ovih 10, 15 ili 20 hiljada evra promeniti život? Mislite da ja te pare nisam već napravio? Ja ovo radim jer volim zabavu. Da sam i popio udarac od Vuka ili bilo koga, život ide dalje, koga boli ku**c...

Bliži se FNC spektakl u Beogradu, a Vaso je dao svoju najavu.

- Vidi, ne može bez mene, mada koga nema, bez njega se može. Ja se nadam pozivu, volim FNC, pogotovo u Beogradu gde sam pobeđivao prošli i pretprošli put. Arena me hoće. Imam zakazan jedan ozbiljan meč, ne smem da kažem da li je FNC, ali pripreme kreću uskoro. Odlučio sam da se dovedem u red, ne zbog protivnika, nego zbog sebe. Hoću da dokažem da još mogu i da me neće promeniti slava, pare, avioni i kamioni.

Osvrnuo se i na boks spektakl koji se sprema u Boru.

- Možda vam se pridružim u subotu. Tamo će biti haos ako dođu Bojković i ekipa, a ja volim haos. Samo nek se tuku, to je priroda, ali neka ostane u granicama sporta.

Na kraju, poslao je poruku deci i omladini.

- Poruka za decu: škola i trening! I treće, šta god hoćete. Znam da je kliše, ali verujte mi, bilo koji sport, fudbal, košarka, džudo... bitno je da se kreće. Ja to vidim po svom malom, prvo mu je bilo dosadno, a sad jedva čeka trening. To je prava stvar - zaključio je Bakočević.

