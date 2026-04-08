Slušaj vest

Takmičenje u Dohi, koje je bilo planirano da 8. maja otvori sezonu elitnog atletskog serijala, sada je pomereno na 19. jun, čime će uvodni miting sezone postati onaj u Šangaju 16. maja.

Organizatori su naveli da je odluka doneta nakon konsultacija sa lokalnim vlastima i relevantnim institucijama, uz stalno praćenje situacije u regionu.

"U interesu bezbednosti sportista i gledalaca doneta je odluka o odlaganju mitinga. Ukoliko uslovi budu dozvolili, takmičenje će biti održano 19. juna", navodi se u saopštenju Dijamantske lige.

Zbog visokih temperatura u Kataru tokom juna, takmičenje će biti premešteno na stadion Kalifa, koji je opremljen sistemima za hlađenje i ranije je korišćen za velika atletska takmičenja.

Katar je poslednjih godina postao važan domaćin velikih sportskih događaja, ali je u više navrata morao da odlaže ili otkazuje manifestacije zbog bezbednosne situacije u regionu, uključujući i otkazivanje fudbalskog "Finalisime" između Argentine i Španije, kao i pomeranje Moto GP trke.

(Beta)