Ruski rukometaš Sergej Ivanov nosiće dres Partizana i naredne sezone, saopštili su crno-beli.
RUS OSTAJE U HUMSKOJ: Sergej Ivanov produžio ugovor sa Partizanom
Saradnja je produžena na još godinu dana, objavio je Partizan na društvenim mrežama.
Rus koji igra na poziciji desnog beka je stigao na Banjicu prošlog leta i ove sezone postigao je 104 gola.
Pre Ivanova, ugovor je produžio i kapiten Mladen Šotić, dok su redove crno-belih za narednu sezonu pojačali Miloš Kos, Ilija Abutović, austrijski rukometaš Tobijas Vagner, Španac Migel Sančes-Migaljon.
(Beta)
